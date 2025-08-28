DiCaprio y Del Toro promocionarán su nueva película en CDMX

Los ganadores del Óscar y del BAFTA, Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro, llegarán a la Ciudad de México el 18 de septiembre para promocionar la película en la que comparten créditos: Una batalla tras otra.

Junto a ellos estarán las actrices Teyana Taylor y Chase Infiniti, así como Paul Thomas Anderson, quien está a cargo de la dirección de la cinta, misma que aborda una historia donde el amor, la furia y la resistencia se enfrentan en una intensa experiencia cinematográfica.

La visita del elenco y su director hará de la CDMX el escenario de una noche inolvidable, un encuentro único con uno de los cineastas más audaces de su generación y una historia que exige ser vivida en pantalla grande.

Anderson dirige a partir de su propio guion; los productores son los nominados al Óscar y al BAFTA Adam Somner, Sara Murphy y el propio Anderson, con Will Weiske como productor ejecutivo.

El equipo creativo detrás de la cámara incluye a varios colaboradores frecuentes, entre ellos el director de fotografía Michael Bauman; la diseñadora de producción Florencia Martin; el editor Andy Jurgensen; la diseñadora de vestuario Colleen Atwood; la directora de casting Cassandra Kulukundis; y el compositor nominado al Óscar y al BAFTA Jonny Greenwood.

Una Batalla tras Otra, de Warner Bros, se estrenará en salas de cines, IMAX y 4DX el 25 de septiembre, pero… ¿De qué se trata?

El revolucionario desgastado Bob (DiCaprio) vive en un estado de paranoia, sobreviviendo bajo el radar junto a su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti).

Cuando un viejo némesis (Penn) reaparece después de 16 años y ella desaparece, el exradical se lanza desesperado a buscarla, padre e hija enfrentando las consecuencias de su pasado.

Comentarios