DiCaprio y Del Toro promocionarán su nueva película en CDMX
El elenco de 'Una batalla tras otra', dirigido por Paul Thomas Anderson, visitará la Ciudad de México el 18 de septiembre antes del estreno
- 28
-
Agosto
2025
Los ganadores del Óscar y del BAFTA, Leonardo DiCaprio y Benicio Del Toro, llegarán a la Ciudad de México el 18 de septiembre para promocionar la película en la que comparten créditos: Una batalla tras otra.
Junto a ellos estarán las actrices Teyana Taylor y Chase Infiniti, así como Paul Thomas Anderson, quien está a cargo de la dirección de la cinta, misma que aborda una historia donde el amor, la furia y la resistencia se enfrentan en una intensa experiencia cinematográfica.
La visita del elenco y su director hará de la CDMX el escenario de una noche inolvidable, un encuentro único con uno de los cineastas más audaces de su generación y una historia que exige ser vivida en pantalla grande.
Anderson dirige a partir de su propio guion; los productores son los nominados al Óscar y al BAFTA Adam Somner, Sara Murphy y el propio Anderson, con Will Weiske como productor ejecutivo.
El equipo creativo detrás de la cámara incluye a varios colaboradores frecuentes, entre ellos el director de fotografía Michael Bauman; la diseñadora de producción Florencia Martin; el editor Andy Jurgensen; la diseñadora de vestuario Colleen Atwood; la directora de casting Cassandra Kulukundis; y el compositor nominado al Óscar y al BAFTA Jonny Greenwood.
Una Batalla tras Otra, de Warner Bros, se estrenará en salas de cines, IMAX y 4DX el 25 de septiembre, pero… ¿De qué se trata?
El revolucionario desgastado Bob (DiCaprio) vive en un estado de paranoia, sobreviviendo bajo el radar junto a su enérgica e independiente hija, Willa (Infiniti).
Cuando un viejo némesis (Penn) reaparece después de 16 años y ella desaparece, el exradical se lanza desesperado a buscarla, padre e hija enfrentando las consecuencias de su pasado.
