DiCaprio y Bezos buscan salvar especies en peligro de extinción

De acuerdo con los promotores del proyecto, la idea comenzó a tomar forma en 2021, cuando comenzaron a identificar los especímenes con riesgo de desaparecer

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Con el objetivo de frenar la desaparición de algunas de las especies en peligro de extinción, fundaciones impulsadas por Leonardo DiCaprio y Jeff Bezos anunciaron una inversión de 200 millones de dólares para financiar proyectos de conservación en distintos países.

La iniciativa, denominada Phoenix Species Project, es encabezada por Re:wild, organización cofundada por el actor estadounidense, y el Bezos Earth Fund, y ha sido presentada como el mayor fondo único destinado exclusivamente a la recuperación de especies en peligro crítico de extinción.

El proyecto contempla apoyar la conservación de 100 especies cuya supervivencia se encuentra comprometida por factores como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la actividad humana.

Entre los animales incluidos en el programa se encuentran:

El sifaka de corona dorada , un lémur de Madagascar

La salamandra verde de Hickory Nut Gorge , un animal arborícola sin pulmones que vive únicamente en un pequeño cañón de Carolina del Norte.

El cerdo verrugoso de Visayas , endémico de islas en Filipinas.

El ratón cosechador de Cozumel, de México, que vive únicamente en una isla frente a la península de Yucatán.

La iguana rosada terrestre , que se encuentra sola en el volcán Wolf, en las islas Galápagos.

El pangolín malayo , también conocido como pangolín de Sunda, originario del sudeste asiático.

La tortuga pancake de Tanzania , llamada así por su caparazón plano y flexible.

El sapo arlequín “noche estrellada” , conocido y nombrado por su apariencia de cielo nocturno en blanco y negro, que se encuentra solo en las montañas de Colombia.

La equidna de pico largo de Attenborough.

De acuerdo con los promotores del proyecto, la idea comenzó a tomar forma en 2021, cuando Leonardo DiCaprio y Wes Sechrest, director ejecutivo de Re:wild, sostuvieron una reunión con Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos, presidenta y vicepresidenta del Bezos Earth Fund, respectivamente.

A partir de ese encuentro, iniciaron conversaciones con gobiernos, organizaciones ambientalistas y comunidades indígenas para identificar cuáles eran las especies con mayor riesgo de desaparecer y cómo fortalecer los esfuerzos de conservación que ya estaban en marcha.

Uno de los principales objetivos del Phoenix Species Project es garantizar financiamiento de largo plazo a programas que han mostrado resultados positivos, pero que hasta ahora operaban con recursos limitados.

"Hemos protegido al sifaka de corona dorada durante años con un presupuesto que nunca igualaría lo que esta especie merece, pero dejar que se extinguiera nunca fue una opción", afirmó Tiana Andriamanana, directora ejecutiva de Association Fanamby, una de las organizaciones beneficiadas.

La ambientalista añadió que el respaldo económico, la proyección internacional y el apoyo técnico que ofrecerá la iniciativa permitirán ampliar significativamente los esfuerzos para evitar la extinción de estas especies.

Con esta inversión, Re:wild y el Bezos Earth Fund buscan impulsar un modelo de conservación que combine recursos económicos, colaboración científica y participación de las comunidades locales para recuperar algunas de las especies más vulnerables del planeta.