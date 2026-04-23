Leonardo DiCaprio protesta contra reforma a ley ambiental en EUA

El actor Leonardo DiCaprio volvió a colocar el tema ambiental en el centro del debate público al pronunciarse en contra de una iniciativa legislativa que busca modificar una de las leyes clave para la protección de especies en riesgo.

A través de sus redes sociales, el también productor utilizó el marco del Día de la Tierra para advertir sobre las implicaciones de la propuesta que se discute en la Cámara de Representantes.

La iniciativa en cuestión plantea cambios a la Endangered Species Act (ESA), legislación promulgada en 1973 durante la presidencia de Richard Nixon y considerada uno de los pilares de la conservación en Estados Unidos.

De acuerdo con el posicionamiento del actor, la reforma pondría en riesgo a especies vulnerables y afectaría el equilibrio de los ecosistemas, al priorizar intereses económicos de corto plazo.

DiCaprio hizo un llamado directo a la ciudadanía estadounidense para que se comunique con sus representantes y vote en contra del proyecto identificado como ESA Amendments Act de 2025 (H.R. 1897).

Cabe señalar que no es la primera vez que el actor interviene en temas ambientales. A lo largo de su carrera, ha mantenido una postura activa en la defensa del medio ambiente, participando en campañas, documentales y foros internacionales.

Su discurso ha sido particularmente crítico frente a decisiones políticas que, a su juicio, debilitan las políticas climáticas o reducen la protección de los recursos naturales.

Durante el proceso electoral de 2024 en Estados Unidos, DiCaprio también fijó posición al respaldar a la entonces candidata demócrata Kamala Harris, al tiempo que cuestionó la política ambiental de Donald Trump.

El actor señaló en ese contexto la necesidad de fortalecer acciones frente al cambio climático, al que considera una amenaza directa tanto para el planeta como para la economía global.

Entre el cine y la agenda ambiental

El posicionamiento ocurre mientras el actor se encuentra fuera de Estados Unidos, trabajando en su nuevo proyecto cinematográfico dirigido por Martin Scorsese.

La cinta, titulada "What Happens at Night", marca una nueva colaboración entre ambos y suma otro capítulo a una relación creativa que ha dado títulos reconocidos en la industria. En esta ocasión, comparte pantalla con Jennifer Lawrence.

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