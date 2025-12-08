Podcast
Leonardo DiCaprio fue elegido Artista del Año 2025 por TIME

TIME nombró a Leonardo DiCaprio Artista del Año 2025 por su impacto, su carrera de riesgo artístico y su papel en One Battle After Another

La revista TIME distinguió a Leonardo DiCaprio como Artista del Año 2025, reconociendo más de tres décadas de trayectoria, su vigencia en la industria cinematográfica y su disposición constante para asumir riesgos creativos.

El nombramiento destaca su participación en One Battle After Another, la película de Paul Thomas Anderson que captó la atención del público y la crítica desde su estreno en septiembre.

Un actor que siempre eligió el riesgo

En su perfil, TIME resalta que DiCaprio, hoy de 51 años, ha basado su carrera en la elección de papeles complejos y proyectos originales.

G07pAkgXQAA-EcW.jfif

Desde sus inicios, cuando debutó junto a Robert De Niro en This Boy’s Life, optó por rechazar ofertas comerciales para priorizar desafíos interpretativos, como What’s Eating Gilbert Grape.

Esa filosofía lo llevó a mantenerse relevante durante décadas, obtener siete nominaciones al Oscar y ganar una estatuilla.

Éxito y colaboraciones en One Battle After Another

En la cinta, DiCaprio da vida a Bob Ferguson, un revolucionario retirado y padre soltero que enfrenta un panorama incierto.

El filme, coprotagonizado por Chase Infiniti y Benicio del Toro, superó los 200 millones de dólares en taquilla mundial hasta noviembre de 2025.

G7poYhaXMAAOKVJ.jfif

El actor reconoció que la producción fue un riesgo en una era dominada por franquicias.

“Lo que creo que apostaron fue por la narrativa de Paul y la originalidad feroz de su proceso”, dijo a TIME.

La relación profesional entre DiCaprio y Anderson surgió por recomendación de un colaborador común y se consolidó en el set, donde ambos encontraron una dinámica creativa sólida. Infiniti describió al actor como un mentor accesible y colaborativo.

Basada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, la película se convirtió en un fenómeno cultural, algo que DiCaprio valora: “Me encanta que sea un tema de conversación… esa es una de las razones por las que haces películas”.

Activismo y visión del futuro

Más allá de su carrera actoral, DiCaprio mantiene un fuerte compromiso ambiental.

En 2021 fundó Re:wild, una organización dedicada a la conservación de ecosistemas junto a científicos y comunidades indígenas.

G7qCz8qW8AAXqJN.jfif

Durante el funeral de Jane Goodall, enfatizó la importancia de la humanidad y la compasión, valores que TIME destaca como parte de su identidad pública.

Al reflexionar sobre el futuro del cine, DiCaprio reconoció el potencial de la inteligencia artificial, pero subrayó que el arte genuino nace de la experiencia humana y es lo que perdura en la memoria colectiva.

Discreción, autenticidad y permanencia

El actor explicó que evita la sobreexposición mediática como forma de preservar su autenticidad.

“Mi filosofía es simple: solo sal ahí fuera cuando tienes algo que decir o mostrar”, afirmó en la entrevista.

El perfil de TIME presenta a un DiCaprio cercano, reflexivo y con sentido del humor, cualidades que contrastan con la imagen clásica de la estrella hollywoodense.

G7qCz8qWEAEZ_jH.jfif


