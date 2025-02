Scorsese y DiCaprio producirán una película ambientada en Hawái

El director estadounidense y el ganador del Oscar como mejor actor se han asociado para producir una nueva película, la cual estará basada en el estado 50 de Estados Unidos, según informó el medio Variety este jueves.

Ambos se suman a un proyecto original que está siendo desarrollado por Dwayne Johnson y la actriz británica Emily Blunt, el cual se está ofreciendo a diversas plataformas y estudios, aunque hasta el momento no se ha cerrado ningún acuerdo.

Sin un título y sin elenco aún confirmado, la idea de la cinta es una trama policial ambientada en Hawái, cuya idea está generando comparaciones en la industria con 'The Departed' y 'Goodfellas', agregó la revista especializada.

Tanto el director como el actor ya se han asociado con anterioridad a las producciones destacadas como, precisamente, 'The Departed' u otras como 'Gangs of New York', 'Shutter Island' o 'The Wolf of Wall Street', que lograron el reconocimiento de la Academia de Hollywood.

Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio se encuentran desarrollando también “The Devil in the White City”, que es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre escrita por Erik Larson y que protagonizará DiCaprio.

