Director de Miss Universo deja el cargo en medio polémicas

El guatemalteco Mario Búcaro finalizó su trabajo como director ejecutivo de Miss Universo, cargo que asumió en enero de 2024.

La salida ocurre en un contexto marcado por acusaciones y procesos legales que involucran a los propietarios de la organización.

Anuncio oficial de la organización

En un comunicado, Miss Universo Organization (MUO) informó que el excanciller de Guatemala “ha concluido su mandato”, el cual duró alrededor de mes y medio. La empresa aseguró que atraviesa un proceso de transición “ordenado y estructurado”.

El documento, firmado por Raúl Rocha, presidente y dueño del 50 % de las acciones, adelantó que próximamente se anunciará de manera formal a la persona que asumirá la dirección ejecutiva del certamen.

Reconocimiento a su labor

La organización agradeció a Búcaro por fortalecer las relaciones internacionales de Miss Universo y por liderar, desde el ámbito ejecutivo, la edición 74 del concurso, celebrada el 21 de noviembre en Tailandia.

Contexto legal de los propietarios

La salida de Búcaro se da días después de que autoridades fiscales mexicanas bloquearan cuentas bancarias de Raúl Rocha, en medio de investigaciones por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Asimismo, un tribunal de Tailandia emitió una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria del 50 % de Miss Universo, por un presunto caso de fraude cercano a un millón de euros.

A los procesos legales se suma la polémica por un supuesto fraude en la elección de la representante de México, Fátima Bosch, como ganadora de la edición más reciente.

El compositor Omar Harfouch ha señalado a la MUO por presuntos delitos y ha advertido posibles acciones legales.

