Gael García Bernal estrenará su filme 'Hombre al agua' en Venecia

Gael García Bernal regresará al Festival Internacional de Cine de Venecia con 'Hombre al agua', su nueva película como director y protagonista

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El actor y cineasta mexicano, Gael García Bernal, estrenará "Hombre al agua" en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde su más reciente trabajo como director fue seleccionado para exhibirse fuera de competencia.

La organización de la Mostra confirmó que la película formará parte de la sección Venecia Spotlight, un espacio reservado para producciones que destacan por su propuesta creativa, innovación y originalidad.

Un proyecto que mezcla humor y temas actuales

Durante la presentación de la programación, el director artístico del festival, Alberto Barbera, adelantó algunos detalles de la cinta y destacó el enfoque de la historia.

“Tiene un sutil sentido del humor”, señaló Barbera al referirse a la nueva producción del mexicano.

El responsable de la Mostra también explicó que se trata de una obra ambiciosa que aborda problemáticas contemporáneas como la crisis que atraviesa Cuba y los fenómenos migratorios en Centroamérica.

Gael también protagoniza la historia

"Hombre al agua" representa el tercer largometraje de Gael García Bernal detrás de las cámaras. Además de dirigir, el actor encabeza el reparto junto a Esmeralda Pimentel, Jorge Salinas y Debora Nascimento.

La trama sigue a dos hombres que, tras conocerse, comienzan a replantearse distintos aspectos de sus vidas. La historia combina elementos de comedia con una reflexión sobre la identidad, las decisiones personales y los cambios que surgen a partir de encuentros inesperados.

Venecia se prepara para una nueva edición

La edición número 83 del Festival de Venecia se realizará del 2 al 12 de septiembre, reuniendo a cineastas, actores y producciones de distintas partes del mundo.

Este año, el certamen entregará dos Leones de Oro honoríficos al actor George Clooney y a la actriz Ellen Burstyn, en reconocimiento a sus trayectorias en la industria cinematográfica.

Además, el jurado internacional encargado de elegir a los ganadores estará presidido por la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal.