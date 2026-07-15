El director lleva al cine el poema de Homero con un elenco encabezado por Matt Damon y una filmación íntegra en formato IMAX

Inicio / Escena / Estrenará Nolan 'La Odisea', su producción más ambiciosa

Christopher Nolan se ha vuelto especialista en hacer producciones colosales y sin duda La Odisea, que a partir de este jueves llega a los cines, no es la excepción, al contrario, probablemente sea la más grande aventura que ha filmado.

La cinta que narra el viaje de Odiseo de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya, travesía en la que enfrentará a figuras de la mitología griega como el Cíclope Polifeno, sirenas y Calipso, reúne a un elenco multiestelar encabezado por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como Penélope, y Tom Holland como el hijo Telémaco. Pero también sobresalen nombres como Robert Pattinson, Zendaya, Lupita Nyong’o y Charlize Theron.

“La trama es fiel al poema original precisamente porque es una gran aventura. Son historias dentro de historias, recuerdos dentro de recuerdos. Es, en realidad, un relato increíblemente sofisticado y con cuya adaptación disfruté muchísimo”, dijo Nolan en rueda de prensa previo a la premiere en Londres.

La cinta cuenta con locaciones en Grecia y Marruecos y fue filmada en su totalidad en IMAX.

“Este formato ofrece al espectador una experiencia cinematográfica más nítida y realista, pensada para que la gente sienta que está dentro del filme”, indicó el cineasta.

Damon dijo que Odiseo le resultó maravilloso por ser un personaje tan complejo, resultado del viaje de 20 años que experimenta.

“La adaptación de La Odisea que hizo Chris (Nolan) estaba escrita de forma increíble; realmente me permitió entender lo que él buscaba. Tuvimos muchas conversaciones sobre cómo construir el personaje y situarlo en el centro de la historia”, mencionó. “Odiseo es humano, con defectos, en eso radica su belleza”.

Para Hathaway dar vida a Penélope fue ponerle cara a la incertidumbre que vive una esposa al no saber si su esposo regresará o no.