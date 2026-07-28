Disney explora el regreso de Mi pobre angelito con Culkin

Macaulay Culkin habría presentado una idea para una nueva película de Mi pobre angelito, en la que Kevin McCallister regresa como padre

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La posibilidad de que Mi pobre angelito regrese a la pantalla con Macaulay Culkin como protagonista ha cobrado fuerza luego de que trascendiera que Disney sostuvo reuniones con el actor para escuchar una propuesta que replantearía la historia del icónico Kevin McCallister casi cuatro décadas después del estreno de la película original.

De acuerdo con información difundida en el pódcast The Town, conducido por Matthew Belloni, Culkin presentó una historia en la que Kevin ya es un adulto, padre soltero —o viudo, según versiones previas— y mantiene una relación complicada con su hijo.

En la trama, el personaje termina encerrado fuera de su propia casa después de que su hijo bloquea todas las entradas, invirtiendo el planteamiento de la película original. Para el actor, la vivienda representa una metáfora del distanciamiento entre ambos personajes.

"La casa es una especie de metáfora de nuestra relación", habría explicado Culkin al describir el concepto de la secuela.

El actor ya había hablado públicamente sobre este proyecto en 2025 durante una gira de encuentros con fans. En aquella ocasión explicó que Kevin estaría tan concentrado en el trabajo y en la crianza que descuidaría a su hijo, quien, molesto por la situación, comenzaría a colocar trampas para impedirle entrar a la casa.

La historia retomaría el humor característico de la franquicia, pero con un enfoque más emocional centrado en la reconciliación entre padre e hijo.

Disney busca revitalizar la franquicia

Según Belloni, Disney estaría interesado en convertir la propuesta en el relanzamiento definitivo de la saga, luego de varios intentos que no lograron igualar el éxito de las dos primeras películas protagonizadas por Culkin.

El analista aseguró que el estudio considera que un regreso del actor podría convertirse en uno de sus proyectos más importantes de los próximos años, aprovechando que Mi pobre angelito continúa siendo una de las películas más vistas en plataformas de streaming durante la temporada navideña.

Pese al entusiasmo generado entre los seguidores de la franquicia, hasta el momento Disney y Macaulay Culkin no han confirmado oficialmente que exista un acuerdo para producir una nueva película.

Tampoco se ha revelado si el proyecto llegaría a los cines o sería estrenado directamente en Disney+, ni si otros actores de las películas originales participarían en la producción.

Por ahora, la propuesta permanece en fase de desarrollo y negociación, aunque la posibilidad de ver nuevamente a Kevin McCallister en la pantalla ha despertado el interés de los fanáticos de una de las comedias familiares más populares de los años noventa.