Disney lanza el primer tráiler oficial de Camp Rock 3

Disney presentó el primer avance de Camp Rock 3 y confirmó su estreno en Disney Channel y Disney+, con el regreso de los Jonas Brothers y una nueva generación

La espera para los seguidores de Camp Rock llegó a su fin. Disney presentó el primer teaser oficial de Camp Rock 3, la nueva entrega de la franquicia musical que marcó a toda una generación, además de confirmar su fecha de estreno.

La película debutará el 13 de agosto en Disney Channel y, un día después, el 14 de agosto, estará disponible en el catálogo de Disney+.

Los Jonas Brothers regresan a Camp Rock

La nueva producción contará con el regreso de Joe, Nick y Kevin Jonas, quienes retomarán sus personajes de Connect 3: Shane, Nate y Jason Gray. Además de aparecer en pantalla, los integrantes de la banda participan como productores ejecutivos junto con Demi Lovato.

Connect 3 is looking for an opening act. #CampRock3 premieres August 13 on Disney Channel and next day on Disney+. pic.twitter.com/v8uNSmCiDI — Disney+ (@DisneyPlus) July 1, 2026

Aunque Lovato no forma parte del elenco, sí participa detrás de cámaras como productora ejecutiva de la cinta.

Una nueva generación buscará convertirse en la próxima estrella

La historia se desarrolla antes de la gira de reunión de Connect 3. Cuando la agrupación pierde a su acto de apertura, los hermanos regresan al emblemático Camp Rock para encontrar al nuevo talento que abrirá sus conciertos.

De acuerdo con la sinopsis oficial, los campistas competirán por esa oportunidad mientras enfrentan rivalidades, alianzas inesperadas, revelaciones y romances que pondrán a prueba sus amistades.

El teaser, de 58 segundos de duración, presenta a Sage, personaje interpretado por Liamani Segura, quien se prepara para conquistar el escenario mientras recorre el campamento al ritmo de la canción original One Beat Away, disponible ya en plataformas de streaming.

El avance también combina momentos de nostalgia al incluir referencias musicales a temas clásicos de la saga, como Wouldn't Change a Thing, al tiempo que introduce a la nueva generación de participantes.

Reparto y producción

Además de Liamani Segura, el elenco está conformado por Malachi Barton, Lumi Pollack, Hudson Stone, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean y Sherry Cola.

También regresa Maria Canals-Barrera, quien volverá a interpretar a Connie, la madre de Mitchie, personaje que dio vida Demi Lovato en las dos películas originales.

La dirección estuvo a cargo de Veronica Rodriguez, mientras que el guion fue escrito por Eydie Faye, ambas colaboradoras previamente en la película Pijamada de locos. La producción fue realizada por Disney Kids & Family y la coreografía corrió a cargo de Jamal Sims.

Una de las películas más esperadas por los fans de Disney Channel

El lanzamiento del primer tráiler ha despertado la expectativa de quienes crecieron con las primeras entregas de Camp Rock, protagonizadas por los Jonas Brothers y Demi Lovato.

Además de reunir nuevamente a Connect 3, la tercera película apuesta por una historia centrada en nuevos personajes y un renovado repertorio musical que buscará conquistar tanto a los seguidores originales como a una nueva generación de espectadores.