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Escena

Vuelve 'Ella Está Encantada' con Anne Hathaway como productora

La cinta de culto de 2004 tendrá nueva vida en Disney+ con un giro juvenil, mientras Anne Hathaway regresa como productora ejecutiva

  • 18
  • Mayo
    2026

La plataforma de streaming desarrolla una serie de televisión basada en Ella Está Encantada, la película de fantasía estrenada en 2004 y protagonizada por Anne Hathaway, quien ahora volverá al proyecto como productora ejecutiva.

La producción, aún en etapas iniciales, será una coproducción entre Miramax Television y Paramount Television Studios, con guion de Ilana Wolpert (Anyone But You) y Beth Schwartz (Dead Boy Detectives) como showrunner.

El proyecto busca reinterpretar la historia original de Gail Carson Levine desde una perspectiva más enfocada en el crecimiento personal.

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Un internado, bullying y menos cuento de hadas

A diferencia de la película, esta adaptación se alejará del tono romántico y de cuento clásico para centrarse en Ella de Frell como una adolescente de 16 años enviada a un internado tras la muerte de su madre.

Allí, mientras enfrenta acoso escolar, nuevas amistades y el peso de una maldición que la obliga a obedecer cualquier orden, la protagonista descubrirá el origen de su “don” y construirá una identidad propia.

El enfoque recuerda más a series como Wednesday por su atmósfera juvenil y escolar, que a una simple reinvención de Cenicienta.

El acuerdo también refuerza la relación de Anne Hathaway con Disney, estudio donde inició su carrera con El diario de la princesa.

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Aunque todavía no se confirma si aparecerá frente a cámaras, su participación como productora ejecutiva, junto con Adam Shulman, Johnathan Rice y Somewhere Pictures, marca un regreso simbólico a una de sus películas más queridas por el público.

Ella Enchanted se convierte así en una de sus apuestas televisivas más ambiciosas tras otros proyectos de adaptación.

Por ahora, no se ha anunciado fecha de estreno, reparto oficial ni detalles de producción adicionales, pero la noticia ya despierta expectativa entre quienes consideran a la cinta original un clásico de culto de los años 2000.

 


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