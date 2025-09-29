Cerrar X
Dolly Parton aplaza conciertos en Las Vegas hasta 2026

La cantante estadounidense Dolly Parton anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía programados en Las Vegas

La cantante estadounidense Dolly Parton anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía programados en Las Vegas para diciembre de este año, debido a problemas de salud.

“Como muchos saben, he estado enfrentando algunos problemas de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos”, explicó la intérprete en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Parton detalló que los tratamientos médicos le impedirán ensayar y preparar el espectáculo como desea: “Ustedes pagan buen dinero para verme actuar, y quiero estar en mi mejor momento para ustedes”.

La estrella de la música country aclaró que este aplazamiento no significa un retiro de los escenarios.

“Solo necesito un poco de tiempo para estar lista para el show, y para más grandes aventuras junto a todos ustedes”, agregó.

La serie de conciertos Dolly: Live in Las Vegas, prevista originalmente para los días 4, 6, 7, 10, 12 y 13 de diciembre de 2025 en The Colosseum at Caesars Palace, se celebrará finalmente los días 17, 19, 20, 23, 25 y 26 de septiembre de 2026.


