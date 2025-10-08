Cerrar X
Pide hermana de Dolly Parton oraciones por su salud

Freida Parton reveló que la cantante enfrenta problemas de salud tras cancelar conciertos en Las Vegas y su participación en los Óscar honorarios

"Estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana, Dolly", escribió en Facebook Freida Parton. "Muchos de ustedes saben que ella no se ha sentido bien últimamente, y vengo a pedirles a quienes la aman en todo el mundo que recen conmigo.

“Ella es fuerte y querida, y con todas las oraciones sé que estará bien", agregó la hermana de la cantante.

El mensaje no incluyó información sobre algún diagnóstico o el tiempo estimado de recuperación.

De hecho, cuando Dolly anunció que los conciertos que ofrecería en Las Vegas se cancelarían, sólo dijo que era por cuestiones de salud, pero no dio especificaciones.

"He estado lidiando con algunos problemas de salud y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos", informó a finales de septiembre. “¡Debe ser hora de mi revisión médica de los 160 mil kilómetros, aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!".

Los seis conciertos que había anunciado para diciembre en el Caesars Palace fueron pospuestos para septiembre del próximo año.

Además, canceló su participación en noviembre en los Premios de los Gobernadores, conocidos como los Óscar honorarios, una gala que organiza la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles para honrar a artistas por su trayectoria y aportes humanitarios.


