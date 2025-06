Dolly Parton regresa a Las Vegas con residencia especial

Dolly Parton regresa a Las Vegas con su residencia especial "Dolly: Live in Las Vegas" en el Colosseum del Caesars Palace.

Serán seis shows del 4 al 13 de diciembre de 2025, coincidiendo con el National Finals Rodeo.

Los conciertos incluirán éxitos como "9 to 5", "Jolene" e "I Will Always Love You", celebrando siete décadas de su carrera.

Es su primera residencia en Vegas en 32 años, desde sus shows en el Mirage en los 90.

Los boletos salen a la venta el miércoles 25 de junio a las 10:00 horas a través de Ticketmaster.

Habrá paquetes VIP con beneficios como fotos con Dolly, acceso al Rhinestone Lounge, tours en el escenario y regalos exclusivos.

Los precios estimados para entradas regulares van de $125 a $325 dólares, y las VIP podrían ser más costosas, especialmente en las primeras filas.

Dolly está emocionada por volver a cantar en Vegas, y los fans esperan un espectáculo inolvidable.

