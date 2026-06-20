Dua Lipa presume el vestido de novia que hizo historia en Chanel

La cantante lució el primer vestido de novia de alta costura creado por Matthieu Blazy para Chanel durante su boda en Sicilia

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La cantante Dua Lipa compartió nuevas fotografías de su vestido de novia, una creación exclusiva de alta costura de Chanel que marcó un momento histórico para la firma francesa al convertirse en el primer diseño nupcial realizado bajo la dirección creativa de Matthieu Blazy.

La cantante fue la primera novia de alta costura de Chanel desde la llegada de Blazy como director artístico, cargo que asumió oficialmente en 2025 tras suceder a Virginie Viard.

El vestido fue confeccionado especialmente para la artista, considerada una de las principales embajadoras de la maison, y representa uno de los primeros grandes hitos de la nueva etapa creativa de la firma.

Una pieza única elaborada en París

El vestido de novia fue confeccionado de manera artesanal en los ateliers de la Rue Cambon, en París, con la colaboración de los talleres especializados Atelier Montex, Lemarié y Lesage.

La creación destaca por una silueta ajustada hasta las rodillas que se transforma en una amplia falda con una cola de dos metros.

El diseño incorpora un escote halter, espalda completamente descubierta y un efecto de joyería drapeada que cae sobre la espalda como un candelabro brillante en movimiento.

El corpiño fue decorado mediante la técnica de trompe l'œil, creando la ilusión óptica de joyas elaboradas con delicados bordados.

Cientos de miles de detalles bordados a mano

La pieza sobresale por el nivel de trabajo artesanal invertido en su elaboración.

El vestido fue bordado con 480 mil cuentas aplicadas a mano por Atelier Montex y decorado con 25 mil plumas elaboradas por Lemarié, encargadas de aportar movimiento y volumen a la falda.

Por su parte, Lesage destinó 1,155 horas de trabajo para desarrollar los detalles de bordado y las aplicaciones de joyería con efecto trompe l'œil.

Confira os detalhes do vestido de noiva de Dua Lipa, um Chanel Alta-Costura assinado por Matthieu Blazy. 🤍 pic.twitter.com/XO06PWhfGv — Central Dua Lipa Brasil (@dualipacentral_) June 20, 2026

El conjunto se complementó con un velo de tul de seis metros, bordado manualmente con cuentas, plumas y aplicaciones de organza recortadas a mano.

Para completar el look, Dua Lipa utilizó zapatillas de satén blanco elaboradas por Massaro, el histórico fabricante de calzado de Chanel.

El vestido combina algunos de los códigos más representativos de Chanel, como el lujo artesanal, los bordados inspirados en joyas y la feminidad clásica, con una propuesta más moderna impulsada por Matthieu Blazy mediante una espalda descubierta y el movimiento de las plumas.

Dua Lipa mantiene una estrecha relación con la casa de moda como embajadora de la campaña del bolso Chanel 25 y también asistió al desfile de debut de Blazy en la alta costura durante enero de 2026.

Una boda con varios looks nupciales

La cantante utilizó diversos atuendos durante las celebraciones de su boda en 2026, que incluyeron una ceremonia civil en Londres y una celebración de tres días en Sicilia.

Para la ceremonia civil, celebrada el 31 de mayo en Londres, optó por un traje de alta costura de Schiaparelli inspirado en el estilo de Bianca Jagger, compuesto por un blazer entallado, falda asimétrica, bustier y un sombrero de gran tamaño.

Durante la fiesta de bienvenida en Palermo lució un vestido blanco de Bottega Veneta con cuello halter, espalda descubierta y una falda confeccionada con plumas de avestruz.

El vestido principal de la ceremonia religiosa en Villa Valguarnera fue la creación de Chanel diseñada por Matthieu Blazy, mientras que para el brunch posterior eligió un vestido bohemio de encaje blanco de Chloé, con mangas voluminosas y llevado sobre un bikini.