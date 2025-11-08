Dua Lipa sorprende en Argentina al cantar ‘Tu misterioso alguien’

La segunda noche de Dua Lipa en el estadio de River Plate quedó marcada por un gesto que cruzó fronteras, generaciones y géneros musicales. En plena continuidad de su Radical Optimism Tour, la artista británica eligió homenajear al pop argentino interpretando “Tu misterioso alguien”, el clásico de Miranda! que, 15 años después de su lanzamiento, sigue vigente como un himno que trasciende tiempos, plataformas y ciclos culturales.

La reacción fue inmediata y monumental: el público argentino no solo reconoció el primer acorde, sino que convirtió la sorpresa en una ovación total, que se replicó por todo el Monumental ante la magnitud del momento.

Dua Lipa canta “Tu Misterioso Alguien” de Miranda en River. pic.twitter.com/F23P3nZ7Nf — Real Time (@RealTimeRating) November 9, 2025

Un guiño directo al pop argentino

Dua Lipa volvió a agotar el estadio para esta segunda fecha en Buenos Aires y cada pieza escénica del show —coreografías, visuales y producción— reforzaron su habitual pulso internacional. Sin embargo, fue el tramo local de la noche el que se volvió histórico.

La intérprete británica, sin rodeos y sin aviso previo, abrió la puerta al pop nacional con un gesto simple, directo y cargado de significado: cantar “Tu misterioso alguien”, de Miranda!, en español y con precisión.

El público, que ya estaba entregado, terminó de romper en una energía común que terminó convirtiendo la sorpresa en un momento irrepetible. Cantar pop argentino, en español, en un River Plate agotado, estableció otro tipo de vínculo: emocional, cultural y simbólico.

El impacto inmediato en redes

La escena no tardó en convertirse en tendencia dentro de redes sociales, donde miles de usuarios expresaron su sorpresa, emoción y admiración. El rango de reacciones fue amplio: desde personas que aseguraban no poder creer lo que estaban viendo hasta quienes afirmaron que ese momento les dio “años de vida”.

Su pronunciación, su entrega y su intención sumaron un nuevo capítulo dentro de la relación que mantiene con el público argentino y sellaron una comunión que se sostuvo desde el escenario hasta redes sociales.

La segunda noche en River Plate no solo dejó un estadio lleno, sino un momento que quedará registrado como uno de los episodios más significativos de esta gira mundial.

