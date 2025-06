Dua Lipa recibe carta de buena suerte de las Spice Girls

Dua Lipa recibió una carta de las Spice Girls deseándole buena suerte antes de sus conciertos con entradas agotadas en el estadio de Wembley.

La nota, compartida en redes sociales, decía: “Querida Dua, queríamos desearte mucha suerte con tus shows agotados en Wembley… ¡Eso es Girl Power! Te amamos, las Spice Girls”. También le enviaron un ramo de flores, celebrando su éxito y destacando el espíritu de "Girl Power".

Este gesto resalta la conexión de Dua Lipa con las Spice Girls, de quienes es fan declarada, habiendo imitado sus coreografías de niña e incluso luciendo un estilismo inspirado en Geri Horner en los Brit Awards.

El Radical Optimism Tour es la tercera gira de conciertos de Dua Lipa, que promociona su tercer álbum de estudio, Radical Optimism.

La gira comenzó con presentaciones en festivales en Berlín el 5 de junio de 2024 y comenzó oficialmente su etapa en estadios en Singapur el 5 de noviembre de 2024.

Finalizará en la Ciudad de México el 5 de diciembre de 2025.

El repertorio incluye temas de Radical Optimism como "Houdini", "Training Season" e "Illusion", además de éxitos de Future Nostalgia como "Levitating", "Don't Start Now" y su álbum debut.

Desde marzo de 2025, Dua ha incluido una versión de una canción de un artista local en cada concierto como "Highway to Hell" de AC/DC en Melbourne y "Don't Dream It's Over" de Crowded House en Auckland con Neil Finn.

Comentarios