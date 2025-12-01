Fans viven caos y experiencia agridulce en taquería de Dua Lipa

La visita de Dua Lipa a la Ciudad de México no solo ha encendido la emoción por sus conciertos, sino que también ha provocado una intensa movilización de fans que buscan vivir todo lo relacionado con su gira “Radical Optimism Tour”.

Como parte de esta experiencia, se habilitó por tiempo limitado un local temático llamado “Taquería La Dua”, que prometía combinar música, gastronomía y estética inspirada en la artista británica de origen albanés.

Desde días antes de su apertura, seguidores de distintas partes del país se registraron en línea para conseguir alguno de los 800 accesos diarios que permitían el ingreso al lugar. La idea de disfrutar tacos bautizados con nombres de canciones y del nuevo álbum de Dua Lipa fue suficiente para generar una enorme expectación. Sin embargo, para varios asistentes, la experiencia estuvo marcada por la confusión y la molestia.

Problemas con registros y horarios provocan inconformidad

El lunes 1 de diciembre, cuando Taquería La Dua abrió sus puertas en la zona de La Condesa, algunos fans se llevaron la sorpresa de que su horario de entrada había sido modificado sin su consentimiento. En lugar de la cita original al mediodía, varios aparecían reagendados para las 8 de la noche, situación que alteró los planes de quienes viajaron desde otros estados.

Uno de los casos fue el de Arturo de Jesús Panza, quien al llegar al establecimiento presentó su código QR y confirmó su correo electrónico, donde se le informó que su horario había sido cambiado debido a la alta demanda. Situaciones similares vivieron otros asistentes, como Luis Fernando y su madre, Cinthya, quienes viajaron desde Monterrey y esperaban encontrar una taquería completamente intervenida con la imagen y el concepto de la cantante.

Boletos duplicados y ajustes de último momento

La confusión tuvo una explicación técnica. De acuerdo con Alejandra Rubalcava, gerente de marketing internacional de Warner Music, se detectaron alrededor de 200 boletos duplicados tras haberse enviado más de 5 mil códigos de acceso. Esto obligó al equipo organizador a cerrar temporalmente la liga de registro y reagendar a las personas afectadas en horarios diferentes.

Aunque se ofreció la opción de volver en otro momento, la entrada no estaba garantizada para quienes ya no podían regresar en el horario asignado. A pesar de ello, algunos fans que no lograron registrarse a tiempo mantienen la esperanza de ingresar si llega a sobrar alguno de los 800 paquetes diarios disponibles sin necesidad de presentar QR.

Así es la experiencia dentro de ‘Taquería La Dua’

En su interior, el local ofrece un ambiente inspirado en la estética de “Radical Optimism”, con colores rojo, blanco y celeste y música de Dua Lipa sonando de fondo. El menú incluye tres tacos, un consomé y la posibilidad de elegir entre tres tipos de bebida, todo por un precio de 249 pesos.

Los tacos llevan los nombres de su álbum y dos de sus canciones más reconocidas: “Radical Optimism” (barbacoa con queso), “Houdini” (chicharrón) y “Maria” (arrachera). La colaboración fue posible gracias a Luis Serdio, propietario de la taquería Los Caramelos, quien participó como socio en este proyecto temporal.

Fans viajan desde distintos estados para vivir el fenómeno Dua Lipa

A pesar de las críticas, decenas de seguidores llegaron desde lugares como Aguascalientes, Chihuahua, San Luis Potosí y Monterrey para formar parte de esta experiencia única. Algunos destacaron que el concepto logra reflejar el interés de la artista por adaptarse a la cultura mexicana, mientras otros esperaban una ambientación más elaborada y visualmente impactante.

Entre música, comida y fotos, la ilusión más grande entre los asistentes es que Dua Lipa aparezca por sorpresa en la taquería. Para muchos, sería el momento cumbre de una semana marcada por sus conciertos en la CDMX los días 1, 2 y 5 de diciembre, los últimos de su gira por América Latina.





