Dua Lipa llega a CDMX previo a su concierto: esto sabemos

Dua Lipa fue vista en Contramar junto a Callum Turner, confirmando su llegada a CDMX para cerrar su Radical Optimism Tour con tres conciertos en diciembre

  • 30
  • Noviembre
    2025

La presencia de Dua Lipa en Ciudad de México quedó confirmada este sábado, luego de que la estrella británica fuera vista en el restaurante Contramar, en la colonia Condesa, donde disfrutó de una comida junto a su pareja, el actor Callum Turner.

Su visita causó revuelo inmediato entre comensales y usuarios de redes sociales, que celebraron su llegada al país.

La capital mexicana será el cierre oficial del Radical Optimism Tour, con tres conciertos programados para el 1, 2 y 5 de diciembre de 2025, donde se esperan hasta 190 mil asistentes en total.

G6-UG6hW0AAiaA4.jfif

Cada noche podría reunir cerca de 65 mil personas, consolidando a México como uno de los destinos más importantes de la gira.

Basado en presentaciones recientes, el show dura casi dos horas, dividido en cuatro actos y un encore, con alrededor de 21 canciones que combinan éxitos de Future Nostalgia, su debut homónimo y temas de Radical Optimism.

El espectáculo destaca por sus visuales inspirados en oleajes y atmósferas marinas.

¿Qué esperan los fans que homenajé en su paso por México?

La expectativa se centra en el cover sorpresa en español, una tradición que Dua Lipa ha mantenido en cada país de Latinoamérica durante este tour.

Tras interpretar “De música ligera” en Argentina y “Antología” en Colombia, los seguidores mexicanos apuestan por un homenaje al ícono nacional Juan Gabriel.

G5VCGcZXUAAMh0Q.jfif

En redes sociales circulan quinielas sobre cuál tema del “Divo de Juárez” podría interpretar.

La opción más fuerte apunta a una versión especial con tintes de mariachi o un invitado nacional en el encore.

La cantante abre en CDMX su propia taquería pop-up: Taquería La Dua

Como parte de su estadía en México, Dua Lipa lanzó una experiencia temática temporal: la Taquería La Dua, un pop-up ubicado en Los Caramelos Condesa (Av. Michoacán #93).

Estará abierta del 1 al 5 de diciembre, de 12:00 a 00:00 horas, con capacidad limitada para 800 personas por día.

G6ug3FfW0AEtmUk.jfif

El espacio ofrece tacos inspirados en sus canciones, mercancía oficial, sets fotográficos y música del tour.

El acceso es únicamente con registro previo en Passline.

Una relación cada vez más sólida con México

Dua Lipa ha visitado el país en varias ocasiones, incluida su participación en el Corona Capital, y su exitoso Future Nostalgia Tour, que en 2022 reunió a más de 65 mil personas en el entonces Foro Sol, el show más grande de su carrera hasta ese momento.

G6y8owcXcAAj7L1.jfif

La elección de México como cierre de su actual gira refuerza su vínculo con el público mexicano, que la ha recibido con fervor desde sus primeras presentaciones.

 


