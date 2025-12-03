Dua Lipa sorprende con Fher Olvera en histórico dueto en CDMX

El segundo concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México, realizado este 2 de diciembre como parte de su Radical Optimism Tour, fue una noche explosiva de baile, luces y emoción.

La cantante británica-albanesa interpretó éxitos como “Houdini”, “Don’t Start Now”, “Levitating” y “Break My Heart”, ante miles de fans que acamparon desde un día antes para conseguir los mejores lugares.

El evento, que inició cerca de las 21:00 horas, generó euforia y también algo de caos vial en los alrededores debido a la gran afluencia de asistentes.

El momento histórico: “Oye Mi Amor” con Fher Olvera

La noche alcanzó su clímax durante la sección acústica, cuando Dua Lipa anunció en español que alguien “muy especial” la acompañaría en el escenario.

🚨Dua lipa haciendo “Oye mi amor” con su invitado sorpresa Fher Olvera cantante de Maná @ Méxicopic.twitter.com/45t0ZaHPfv — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 3, 2025

Entre luces atenuadas, apareció Fher Olvera, vocalista y líder de Maná, provocando gritos ensordecedores y una ovación masiva de más de 65 mil personas.

Ambos interpretaron “Oye Mi Amor”, el clásico de 1992 del álbum ¿Dónde Jugarán los Niños?.

Dua cantó con un español claro y lleno de pasión, mientras Fher aportó su energía rockera característica.

El arreglo, más íntimo y acústico, permitió que el público cantara a todo pulmón, creando un ambiente de nostalgia y celebración cultural.

Al finalizar, los artistas se abrazaron y Dua dedicó el momento a México: “Esto es un tributo al rock latino y al sentimiento mexicano que tanto amo”.

Un homenaje que conectó con el público mexicano

La colaboración fue vista como un gesto profundo de respeto hacia la música mexicana.

En su primera fecha del 1 de diciembre, Dua había interpretado “Bésame Mucho”, pero para la segunda noche subió la apuesta al invitar al “creador original” de uno de los himnos del rock en español.

El momento ha sido calificado como “un puente entre generaciones y estilos”, destacando la química entre ambos artistas.

¿Por qué este dueto fue tan especial?

"Oye Mi Amor" es un símbolo cultural en México: una canción que ha unido a generaciones.

Su interpretación conjunta representó una mezcla perfecta de pop global con raíces latinas.

Dua Lipa ha mostrado interés por rendir homenajes locales en cada país que visita, y México no fue la excepción. Su elección del tema y la colaboración con Fher fortalecieron aún más su conexión con el público mexicano.

El último show está programado para el 5 de diciembre, y las expectativas son altísimas. Entre fans circulan teorías y apuestas: ¿Belanova? ¿Un homenaje a Juan Gabriel? ¿Otro invitado sorpresa?

Lo cierto es que Dua ya conquistó a México.

Comentarios