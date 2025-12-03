Cerrar X
INFO_7_DOS_FOTOS_18_40b33a3b8f
Escena

Dua Lipa sorprende con Fher Olvera en histórico dueto en CDMX

Dua Lipa hizo historia en su segundo concierto en CDMX al cantar “Oye Mi Amor” junto a Fher Olvera. El Estadio GNP vibró con un homenaje al rock latino

  • 03
  • Diciembre
    2025

El segundo concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México, realizado este 2 de diciembre como parte de su Radical Optimism Tour, fue una noche explosiva de baile, luces y emoción.

La cantante británica-albanesa interpretó éxitos como “Houdini”, “Don’t Start Now”, “Levitating” y “Break My Heart”, ante miles de fans que acamparon desde un día antes para conseguir los mejores lugares.

El evento, que inició cerca de las 21:00 horas, generó euforia y también algo de caos vial en los alrededores debido a la gran afluencia de asistentes.

El momento histórico: “Oye Mi Amor” con Fher Olvera

La noche alcanzó su clímax durante la sección acústica, cuando Dua Lipa anunció en español que alguien “muy especial” la acompañaría en el escenario.

Entre luces atenuadas, apareció Fher Olvera, vocalista y líder de Maná, provocando gritos ensordecedores y una ovación masiva de más de 65 mil personas.

Ambos interpretaron “Oye Mi Amor”, el clásico de 1992 del álbum ¿Dónde Jugarán los Niños?.

Dua cantó con un español claro y lleno de pasión, mientras Fher aportó su energía rockera característica.

El arreglo, más íntimo y acústico, permitió que el público cantara a todo pulmón, creando un ambiente de nostalgia y celebración cultural.

Al finalizar, los artistas se abrazaron y Dua dedicó el momento a México: “Esto es un tributo al rock latino y al sentimiento mexicano que tanto amo”.

Un homenaje que conectó con el público mexicano

La colaboración fue vista como un gesto profundo de respeto hacia la música mexicana.

En su primera fecha del 1 de diciembre, Dua había interpretado “Bésame Mucho”, pero para la segunda noche subió la apuesta al invitar al “creador original” de uno de los himnos del rock en español.

EH UNA FOTO - 2025-12-03T103025.424.jpg

El momento ha sido calificado como “un puente entre generaciones y estilos”, destacando la química entre ambos artistas.

¿Por qué este dueto fue tan especial?

"Oye Mi Amor" es un símbolo cultural en México: una canción que ha unido a generaciones.

 Su interpretación conjunta representó una mezcla perfecta de pop global con raíces latinas.

Dua Lipa ha mostrado interés por rendir homenajes locales en cada país que visita, y México no fue la excepción. Su elección del tema y la colaboración con Fher fortalecieron aún más su conexión con el público mexicano.

El último show está programado para el 5 de diciembre, y las expectativas son altísimas. Entre fans circulan teorías y apuestas: ¿Belanova? ¿Un homenaje a Juan Gabriel? ¿Otro invitado sorpresa?

Lo cierto es que Dua ya conquistó a México.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

rosalia_lux_arena_monterrey_77a6d4f6a3
Rosalía regresa a Monterrey con su esperado 'Lux Tour' 2026
escena_rosalia_f4a3f1d4c4
'Lux', de Rosalía entre los mejores álbumes del año
elton_john_el_diablo_viste_de_prada_467210f388
Elton John revela que casi ha perdido la vista por completo
publicidad

Últimas Noticias

rechaza_caintra_98dd77bccb
Rechazan empresarios alza de impuestos del Paquete Fiscal 2026
carlos_ramirez_finanzas_tamaulipas_210b49f46f
Sigue sin definirse costo de placas y licencias en Tamaulipas
messi_mundial_2026_df61c20402
Dejaremos todo para defender la corona en el Mundial: Messi
publicidad

Más Vistas

nl_cohetes_vendedor_pesqueria_caccd0f3ea
Pirotecnia circulaba en redes sin que hubiera denuncias
Whats_App_Image_2025_12_03_at_8_44_50_PM_ab83710859
Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad
nl_semefo_62955a9d16
Inaugura la Fiscalía de Nuevo León la nueva sede del Semefo
publicidad
×