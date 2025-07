Eiza Gonzalez figura en la lista de los 50 más bellos

Eiza González fue incluida en la lista de "Los 50 Más Bellos" de People en Español 2025, consolidándose como uno de los rostros más admirados y talentosos.

A sus 35 años, la actriz mexicana ha sido reconocida no solo por su belleza, sino también por su trayectoria y talento en Hollywood, con proyectos como su cuarta colaboración con el director Guy Ritchie en Fountain of Youth y su participación en series como 3 Body Problem y La Máquina.

Al recibir la noticia, Eiza expresó su emoción y gratitud en redes sociales, agradeciendo a sus seguidores por el apoyo constante.

“Para mí, ser reconocida entre los más bellos no solo habla de lo exterior, sino también de la belleza que uno lleva dentro y proyecta al mundo”, comentó la actriz.

Además, en entrevistas, Eiza resaltó su orgullo por sus raíces latinas y su mentalidad trabajadora, atributos que la han consolidado como una figura influyente en la industria del entretenimiento.

También se destacó su relación con el tenista Grigor Dimitrov, que ha captado atención pública.

Eiza comenzó su formación actoral a los 14 años.

Su primer papel protagónico fue en 2007 como Lola Valente en la telenovela juvenil "Lola, érase una vez", una adaptación de la argentina Floricienta.

Este proyecto fue un éxito en México y América Latina, consolidándola como una estrella adolescente.

También participó en la banda sonora de la serie, que obtuvo certificación de platino en México.

Posteriormente, protagonizó la serie méxico-argentina "Sueña conmigo" (2010-2011) interpretando a Clara Molina y su alter ego Roxy Pop, y en 2012 participó en la telenovela "Amores verdaderos" como Nikki Brizz Balvanera.

En 2013, Eiza se mudó a Los Ángeles para perseguir una carrera internacional.

Su gran oportunidad en Hollywood llegó en 2014 al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie "From Dusk till Dawn: The Series", dirigida por Robert Rodríguez, un papel previamente encarnado por Salma Hayek en la película original.

Este proyecto marcó su entrada al mercado estadounidense y le dio reconocimiento internacional.

En 2017, su papel como Darling en la película de acción "Baby Driver", dirigida por Edgar Wright, consolidó su presencia en Hollywood, compartiendo pantalla con actores como Ansel Elgort y Jamie Foxx.

Desde entonces, ha participado en grandes producciones como:"Alita: Battle Angel" (2019), dirigida por Robert Rodríguez y producida por James Cameron.

"Fast & Furious: Hobbs & Shaw" (2019), donde interpretó a Madam M; "Bloodshot" (2020), junto a Vin Diesel; "I Care a Lot" (2020), mostrando una faceta más dramática; "Godzilla vs. Kong" (2021);"Ambulance" (2022), dirigida por Michael Bay, donde interpretó a una paramédica, destacando por su empatía y habilidades físicas.

En 2024, Eiza protagonizó la serie de ciencia ficción "3 Body Problem" de Netflix, creada por los responsables de Game of Thrones, y la película de acción "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", dirigida por Guy Ritchie.

También participará en "Fountain of Youth" (2025), junto a Natalie Portman y John Krasinski, y en "In the Grey", nuevamente con Ritchie, Henry Cavill y Jake Gyllenhaal.

Comentarios