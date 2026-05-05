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Escena

Eiza González desafía sus límites con Iron Jane en Cannes

La actriz mexicana se adentra en el brutal mundo del culturismo femenino competitivo en una ambiciosa apuesta de prestigio internacional

  • 05
  • Mayo
    2026

La actriz Eiza González se prepara para asumir uno de los papeles más desafiantes de su trayectoria con Iron Jane, el nuevo drama de la directora Lissette Feliciano que la llevará al exigente universo del culturismo femenino competitivo junto a Brandon Sklenar, en una ambiciosa producción que será presentada ante compradores internacionales en el Marché du Film del Festival de Cannes.

El proyecto, impulsado por Highland Film Group, posiciona a la actriz mexicana en el centro de una historia física, psicológica y emocionalmente brutal sobre identidad, obsesión y autodestrucción.

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González interpretará a Janie John, una mujer marcada por una infancia de abandono que encuentra en el culturismo una forma de construir poder, reconocimiento y una nueva identidad.

Dentro de ese mundo, donde “el dolor es poder y los cuerpos se construyen, no nacen”, Janie inicia una transformación radical bajo el entrenamiento de una excampeona interpretada por Brandon Sklenar.

La historia abordará el precio extremo de esa búsqueda: entrenamientos implacables, sustancias para mejorar el rendimiento, dependencia psicológica y una progresiva desconexión con la realidad mientras la protagonista persigue una perfección casi divina.

La directora de Women Is Losers definió la película como una exploración sobre la fuerza, la rendición y los límites del cuerpo.

“Iron Jane es una historia sobre descubrir que la verdadera fuerza a menudo se encuentra en la rendición”, afirmó Feliciano, quien elogió el compromiso físico y emocional de González, asegurando que su transformación promete ser una de las grandes apuestas actorales del proyecto.

Cannes como plataforma para una apuesta de prestigio

Highland Film Group llevará la cinta al mercado internacional con el respaldo de un sólido equipo de producción que incluye a Sugar Rush Pictures, Gramercy Park y Atlas Entertainment.

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La película también representa una nueva etapa para Brandon Sklenar, quien además de protagonizar, participa como productor a través de su compañía Vista Lane Pictures.

Con una carrera que combina acción, ciencia ficción y drama, González suma con Iron Jane un proyecto orientado al cine de prestigio, donde la exigencia física podría redefinir su imagen en Hollywood.

Tras Baby Driver, I Care a Lot y 3 Body Problem, la actriz mexicana se adentra ahora en una narrativa que mezcla crítica social, transformación corporal y la presión de los estándares físicos.

 


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