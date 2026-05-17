Presume Eiza González romance con Grigor Dimitrov

Eiza González volvió a robarse la atención en redes sociales luego de compartir un romántico mensaje dedicado a su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov. La actriz mexicana dejó claro que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida sentimental.

La publicación ocurrió después de que Dimitrov consiguiera una importante victoria en el Masters 1000 de Roma. Eiza aprovechó el momento para felicitar públicamente al deportista y compartir varias imágenes donde aparecen juntos disfrutando de distintos momentos como pareja.

Eiza González dedica mensaje romántico a Dimitrov

“Mi persona favorita”, escribió la actriz junto a un corazón, frase que rápidamente provocó miles de reacciones entre sus seguidores.

Fans de la mexicana celebraron verla enamorada y feliz, especialmente después de varias relaciones sentimentales que se mantuvieron bajo el ojo público.

La pareja comenzó a mostrarse más en público

Aunque durante semanas intentaron mantener discreción sobre su romance, recientemente la pareja ha comenzado a mostrarse más abierta públicamente.

Incluso, ambos han sido captados juntos en eventos deportivos y reuniones sociales en distintas partes del mundo.

Eiza y Dimitrov viven gran momento profesional

Actualmente, Eiza González continúa consolidando su carrera en Hollywood con nuevos proyectos cinematográficos, mientras que Grigor Dimitrov sigue destacando en el circuito profesional de tenis.

La relación entre ambos ya se convirtió en una de las más comentadas del espectáculo internacional.

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