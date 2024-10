Eiza González se une a la película 'I Love Boosters'

La actriz mexicana Eiza González está más que lista para asumir un nuevo reto: formar parte del elenco de la película I Love Boosters, en la que compartirá créditos con Demi Moore, Keke Palmer, Naomi Ackie y LaKeith Stanfield.

El filme será dirigido por Boots Riley y contará además con las actuaciones de Poppy Liu, Taylour Paige y Will Poulter.

Se planea que el rodaje comience en las próximas semanas, bajo la producción de Aaron Ryder, Andrew Swett, Allison Rose Carter y Jon Read, y la supervisión del estudio NEON.

"La cinta trata sobre una red de ladrones de tiendas, que apuntan su siguiente atraco a un despiadado experto en moda", según revela una breve descripción.

El equipo detrás de cámaras será liderado por Boots Riley, rapero, activista y escritor, quien se rodeará en el set de la cinematografía de Natasha Braier, la edición de Matthew Hannam y el diseño de producción de Christopher Glass.

Eiza sigue dando pasos firmes en Hollywood, pues trabaja con dos películas de Guy Ritchie: In The Grey y Fountain of Youth, y por si no fuera poco tiene en puerta la cinta de ciencia ficción Ash y la comedia de acción Mike & Nick & Nick & Alice, junto a James Marsden y Vince Vaughn.

Actualmente, se le puede ver en la serie La Máquina, de Disney+, al lado de Gael García Bernal y Diego Luna.

