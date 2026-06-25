Leonardo Aguilar es regañado por tocar balón oficial del Mundial

El cantante compartió que personal del estadio Ciudad de México le pidió dejar de manipular el esférico pues su uso es exclusivamente para personal autorizado

Leonardo Aguilar vivió un momento inesperado durante el partido entre la Selección Mexicana de Fútbol y la Selección de fútbol de la República Checa, luego de recibir un llamado de atención por parte del personal del estadio tras romper una de las reglas establecidas por la FIFA.

El cantante compartió en sus redes sociales varias imágenes de su visita al inmueble. En una de ellas aparece sosteniendo el balón oficial del Mundial, acción que está restringida para los asistentes debido a los protocolos de seguridad y resguardo del esférico.

El propio Leonardo tomó el momento con humor y publicó la fotografía acompañada del mensaje: “Antes de que me regañaran porque no podía tocar el balón”. Minutos después compartió otra imagen, ahora sin sujetar el esférico, escribiendo: “¡Ahora sí, todo legal!”.

De acuerdo con los protocolos del torneo, el balón oficial únicamente puede ser manipulado por el personal autorizado, por lo que los organizadores le pidieron al cantante que dejara de tocarlo. El incidente no pasó a mayores y todo quedó en una llamada de atención.

Leonardo continuó disfrutando del encuentro junto a su padre, Pepe Aguilar, quien también asistió al estadio para apoyar a la Selección Mexicana.

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor, mientras otros señalaron que las reglas del Mundial deben cumplirse por igual, sin importar si se trata de una celebridad.