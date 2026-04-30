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Escena

Leonardo Aguilar se burla de su hermano Emiliano

Este episodio se suma a una larga lista de tensiones entre los hijos de Pepe Aguilar, quienes en distintas ocasiones han protagonizado diversas polémicas.

  • 30
  • Abril
    2026

El cantante Leonardo Aguilar se encuentra en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video donde lanza comentarios contra su hermano Emiliano Aguilar.

En las imágenes, Leonardo habría hecho declaraciones en tono de burla, asegurando que su hermano “no canta ni entretiene”, lo que encendió de inmediato las redes sociales.  

Este episodio se suma a una larga lista de tensiones entre los hijos de Pepe Aguilar, quienes en distintas ocasiones han protagonizado intercambios públicos y mensajes indirectos.  

Cabe recordar que Emiliano Aguilar también ha generado controversia recientemente por publicaciones en redes donde se burla de miembros de su propia familia, lo que ha alimentado el conflicto.  

Hasta el momento, ninguno de los dos ha ofrecido una postura oficial tras este nuevo episodio, pero la polémica sigue creciendo y vuelve a poner en evidencia las diferencias dentro de la dinastía Aguilar.


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