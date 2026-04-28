Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_04_28_at_7_05_44_PM_6a04280e9e
Deportes

La UANL hace historia con final inédita en tenis universitario

Emiliano Aguilera y Leonardo Aguilar logran oro en dobles y protagonizan una final individual totalmente auriazul en la UNAM

  • 28
  • Abril
    2026

El tenis universitario de la UANL vivió un momento histórico gracias a Emiliano Aguilera Guerrero y Leonardo Aguilar Barragán, ambos alumnos de la Facultad de Organización Deportiva, quienes protagonizaron una hazaña inédita en el deporte blanco al instalarse en dos finales sin precedentes: por un lado, disputaron la final de dobles —instancia a la que nunca antes había llegado una pareja felina— y, por otro, aseguraron una final de singles completamente auriazul, algo nunca antes visto en la historia moderna del tenis universitario.

WhatsApp Image 2026-04-28 at 7.05.44 PM.jpeg

En la final de dobles, Aguilera Guerrero y Aguilar Barragán confirmaron su dominio al imponerse con autoridad por parciales de 6-1 y 6-1 a la Universidad Anáhuac Mayab, resultado que les otorgó la medalla de oro tras haber superado previamente en semifinales a la Universidad Anáhuac Cancún.

En la modalidad de singles, ambos tenistas también firmaron actuaciones destacadas para instalarse en la gran final: Emiliano venció a su rival de la Universidad Anáhuac Oaxaca, mientras que Leonardo hizo lo propio al derrotar al representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa por 6-2 y 6-4, asegurando así una final inédita entre Tigres en los Campeonatos Nacionales ANUIES que se celebran en la UNAM.

Finalmente, uno de los momentos más emblemáticos para el deporte de la UANL se vivió en la gran final de la modalidad individual, donde Emiliano Aguilera Guerrero y Leonardo Aguilar Barragán protagonizaron un duelo de alto nivel que en nada reflejaba ser entre estudiantes de una misma facultad e institución.

WhatsApp Image 2026-04-28 at 7.05.29 PM.jpeg

Tras un partido intenso y de gran calidad, la victoria fue para Aguilera con marcadores de 6-4 y 7-5, resultado con el que conquista su quinta medalla de oro en Campeonatos Nacionales Universitarios, consolidando su nombre en la historia auriazul.

Por su parte, Aguilar firmó una actuación sobresaliente al adjudicarse la medalla de plata, además de sumar su primer oro en dobles, marcando así el inicio de una prometedora trayectoria representando a la UANL.

WhatsApp Image 2026-04-28 at 7.05.35 PM.jpeg

Final Tigre y dominio en la cancha

La UANL lo dejó todo en la cancha de tenis de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 con una jornada histórica.

En dobles, Emiliano Aguilera y Leonardo Aguilar se llevan el oro tras imponerse con autoridad ante Anáhuac Mayab.

En individual varonil se vivió una final Tigre, donde Emiliano Aguilera venció a Leonardo Aguilar, asegurando el oro y la plata para la UANL.

Un cierre con dominio total y el sello felino hasta el último punto.

Estas finales se realizaron hoy en las canchas de tenis de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_26119641353743_8923778880
Potapova hace historia en Madrid y avanza a semifinales
Whats_App_Image_2026_04_28_at_14_16_25_56adbae0ea
Amplían cirugías gratuitas de reconstrucción mamaria
019d9008a4b822089e361d1a5f9c40c718bdfed9w_87666d1dc3
Jódar hace historia en Madrid y reta a Sinner en cuartos de final
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_4_57_28_PM_f001024de0
Niñez migrante en Tamaulipas pide mayor inclusión
Andres_Mijes_1a7c27609e
Andrés Mijes pide a Federación y Estado actuar en caso Mattel
EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T165237_793_3960e2152f
Sheinbaum recibe invitación del rey para Cumbre Iberoamericana
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
publicidad
×