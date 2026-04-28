La UANL hace historia con final inédita en tenis universitario

El tenis universitario de la UANL vivió un momento histórico gracias a Emiliano Aguilera Guerrero y Leonardo Aguilar Barragán, ambos alumnos de la Facultad de Organización Deportiva, quienes protagonizaron una hazaña inédita en el deporte blanco al instalarse en dos finales sin precedentes: por un lado, disputaron la final de dobles —instancia a la que nunca antes había llegado una pareja felina— y, por otro, aseguraron una final de singles completamente auriazul, algo nunca antes visto en la historia moderna del tenis universitario.

En la final de dobles, Aguilera Guerrero y Aguilar Barragán confirmaron su dominio al imponerse con autoridad por parciales de 6-1 y 6-1 a la Universidad Anáhuac Mayab, resultado que les otorgó la medalla de oro tras haber superado previamente en semifinales a la Universidad Anáhuac Cancún.

En la modalidad de singles, ambos tenistas también firmaron actuaciones destacadas para instalarse en la gran final: Emiliano venció a su rival de la Universidad Anáhuac Oaxaca, mientras que Leonardo hizo lo propio al derrotar al representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa por 6-2 y 6-4, asegurando así una final inédita entre Tigres en los Campeonatos Nacionales ANUIES que se celebran en la UNAM.

Finalmente, uno de los momentos más emblemáticos para el deporte de la UANL se vivió en la gran final de la modalidad individual, donde Emiliano Aguilera Guerrero y Leonardo Aguilar Barragán protagonizaron un duelo de alto nivel que en nada reflejaba ser entre estudiantes de una misma facultad e institución.

Tras un partido intenso y de gran calidad, la victoria fue para Aguilera con marcadores de 6-4 y 7-5, resultado con el que conquista su quinta medalla de oro en Campeonatos Nacionales Universitarios, consolidando su nombre en la historia auriazul.

Por su parte, Aguilar firmó una actuación sobresaliente al adjudicarse la medalla de plata, además de sumar su primer oro en dobles, marcando así el inicio de una prometedora trayectoria representando a la UANL.

Final Tigre y dominio en la cancha

La UANL lo dejó todo en la cancha de tenis de los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 con una jornada histórica.

En dobles, Emiliano Aguilera y Leonardo Aguilar se llevan el oro tras imponerse con autoridad ante Anáhuac Mayab.

En individual varonil se vivió una final Tigre, donde Emiliano Aguilera venció a Leonardo Aguilar, asegurando el oro y la plata para la UANL.

Un cierre con dominio total y el sello felino hasta el último punto.

Estas finales se realizaron hoy en las canchas de tenis de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México.

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