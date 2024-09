El Horror Fest fue ¡terroríficamente divertido!

El actor Alex Vincent, de la saga Child’s Play del maléfico muñeco Chucky, fue uno de los grandes invitados de la edición de este año del Festival Horror Fest, realizado sábado y domingo en Cintermex.

Proveniente de Houston, el también actor de la serie Chucky dijo estar feliz de regresar a Monterrey.

“Claro que recuerdo la Ciudad, me es familiar, las montañas y el clima. Aunque vengo un poco cansado del viaje, estoy feliz de volver”, dijo a su llegada.

Y vaya que se mostró contento de regresar, pues durante la charla con los fans que acudieron al evento para conocerlo en persona siempre estuvo amable y ameno, al igual que cuando estuvo dando autógrafos.

Además de Vincent, la actriz Judith Roberts e investigadores de lo paranormal como Alberto del Arco y actores de doblaje como Rolando de la Fuente fueron otros de los grandes invitados.

Roberts, protagonista de la mundialmente popular película Dead Silence (El Títere), además de participar en distintas películas y series de horror como la clásica Eraserhead, del Director David Lynch, y The last thing Mary Saw, Orange Is the new Black tuvo sesiones de fotos junto con el muñeco Billy y amablemente regaló su firma a los fans.

Alberto del Arco, periodista, conferencista y conductor, que a través de las redes sociales y las plataformas presebra casos paranormales exclusivos tuvo una gran respuesta, al igual que Rolando de la Fuente, quien ha realizado el doblaje para más de una centena de personajes, entre los que destacan a Chucky tanto en Cult of Chucky como en la Serie de Syfy Chucky, a Freddy Krueger en A nightmare on elm street 6: The final nightmare, entre otros.

