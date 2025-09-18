El verano en que me enamoré concluirá con una película

La exitosa serie The Summer I Turned Pretty llegará a su fin con un largometraje, anunció Prime Video este miércoles, justo después del estreno de su tercera y última temporada.

La creadora y escritora de la trilogía en la que se basa la historia, Jenny Han, regresará para escribir y dirigir la película, concebida como una expansión de la franquicia y el capítulo definitivo del viaje de Belly.

“Queda otro gran hito en el viaje de Belly, y pensé que sólo una película podría darle el reconocimiento que merece”, señaló Han en un comunicado, agradeciendo además a la plataforma por respaldar su visión creativa.

El anuncio se realizó durante la celebración del estreno de la tercera temporada en París, donde las estrellas Lola Tung (Belly) y Christopher Briney (Conrad) posaron en la alfombra roja frente a un cartel que confirmaba la película.

Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, se adelantó que el filme pondrá punto final al triángulo amoroso de Belly con los hermanos Jeremiah y Conrad, un eje narrativo que ha desatado intensos debates entre los fanáticos divididos entre el “team Conrad” y el “team Jeremiah”.

Estrenada en 2022, la serie romántica y multigeneracional se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más comentados, generando millones de conversaciones en línea, aunque también episodios de acoso digital hacia sus protagonistas, lo que llevó a Han a pedir respeto y moderación a la audiencia.

Desde Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti y Vernon Sanders celebraron el anuncio destacando que “El verano en que me enamoré ha tocado la fibra sensible del público de todo el mundo, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación mundial”.

La película aún no tiene fecha de estreno, pero promete ser el emotivo cierre de la historia que conquistó a una nueva generación de espectadores.

