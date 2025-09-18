Cerrar X
summer_d826f6a473
Escena

El verano en que me enamoré concluirá con una película

La exitosa serie The Summer I Turned Pretty llegará a su fin con un largometraje, justo después del estreno de su tercera y última temporada

  • 18
  • Septiembre
    2025

La exitosa serie The Summer I Turned Pretty llegará a su fin con un largometraje, anunció Prime Video este miércoles, justo después del estreno de su tercera y última temporada.

La creadora y escritora de la trilogía en la que se basa la historia, Jenny Han, regresará para escribir y dirigir la película, concebida como una expansión de la franquicia y el capítulo definitivo del viaje de Belly.

“Queda otro gran hito en el viaje de Belly, y pensé que sólo una película podría darle el reconocimiento que merece”, señaló Han en un comunicado, agradeciendo además a la plataforma por respaldar su visión creativa.

El anuncio se realizó durante la celebración del estreno de la tercera temporada en París, donde las estrellas Lola Tung (Belly) y Christopher Briney (Conrad) posaron en la alfombra roja frente a un cartel que confirmaba la película.

Aunque los detalles de la trama aún no se han revelado, se adelantó que el filme pondrá punto final al triángulo amoroso de Belly con los hermanos Jeremiah y Conrad, un eje narrativo que ha desatado intensos debates entre los fanáticos divididos entre el “team Conrad” y el “team Jeremiah”.

G1CIS5XbUAASCDq.jpg

Estrenada en 2022, la serie romántica y multigeneracional se convirtió en uno de los fenómenos televisivos más comentados, generando millones de conversaciones en línea, aunque también episodios de acoso digital hacia sus protagonistas, lo que llevó a Han a pedir respeto y moderación a la audiencia.

Desde Amazon MGM Studios, Courtenay Valenti y Vernon Sanders celebraron el anuncio destacando que “El verano en que me enamoré ha tocado la fibra sensible del público de todo el mundo, creando momentos de alegría, nostalgia y conexión que la han convertido en una sensación mundial”.

La película aún no tiene fecha de estreno, pero promete ser el emotivo cierre de la historia que conquistó a una nueva generación de espectadores.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

taylor_octubre_47acefdaa7
Taylor Swift estrena 'The Life of a Showgirl' con evento en cines
frida_khalo_retrato_a41dde653c
Retrato de Frida Kahlo podría venderse por US$60 millones
EH_DOS_FOTOS_28_23c8b403f4
Rosemary Harris, mejor conocida como la 'Tía May', cumple 98 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133703_554_ab63fb2126
Presentan a Anthony Martial como nuevo refuerzo del Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T133412_866_ac7d31d1d8
'Fito' negocia un acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_09_19_T132536_119_4865912336
Caen seis en posesión de armas y droga en Área Metropolitana
publicidad

Más Vistas

xfbdes_0e6417d6ed
Familia regia pierde la vida tras fuerte choque en Cancún
nl_familia_regia_cancun_397ce6ce39
Fallecen esposos, hijos y suegros regios en accidente en Cancún
EH_UNA_FOTO_120d9d6813
Bloquean carretera en por desaparición de joven
publicidad
×