La nueva temporada de American Horror Story llegará en septiembre con el regreso de Jessica Lange, Sarah Paulson y más estrellas

Inicio / Escena / Está es la fecha de estreno de 'American Horror Story 13'

La temporada 13 de American Horror Story ya cuenta con fecha de estreno. La nueva entrega de la serie llegará a FX y Hulu el próximo 24 de septiembre a las 6:00 pm PT.

La producción prepara una temporada especial con el regreso de varias figuras emblemáticas de la franquicia, lo que ha generado expectativas entre los seguidores de la serie creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk.

Jessica Lange volverá a participar en American Horror Story por primera vez desde Apocalypse, estrenada en 2018. También regresará Sarah Paulson, quien retomará su papel como Cordelia Goode, la Suprema del aquelarre.

El reparto contará además con Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe y Leslie Grossman.

¿Una conexión con "Coven"?

La reunión de varias estrellas de temporadas anteriores ha provocado especulaciones entre los fanáticos sobre la posibilidad de que la nueva historia tenga relación con la tercera temporada, Coven, estrenada en 2013.

Sarah Paulson había expresado anteriormente su interés en volver a interpretar a Cordelia Goode y explorar cómo sus poderes pudieron influir en su personaje.

La temporada 13 también incorporará nuevos integrantes al universo de AHS, entre ellos Ariana Grande, John Waters, Paul Anthony Kelly, Joey Pollari y Alex Consani.

Preparan experiencia para Comic-Con

Antes del estreno, la serie tendrá presencia en la Comic-Con de San Diego con la experiencia llamada 13 Sabores.

Durante el evento, cuatro camiones de helados con temática de American Horror Story ofrecerán sabores inspirados en temporadas anteriores.

Además, los seguidores podrán conocer un decimotercer sabor en una ubicación secreta que podría revelar pistas sobre la nueva entrega.

American Horror Story fue creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk, quienes también participan como productores ejecutivos junto con Ned Martel, Charlie Carver, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Tanase Popa, Crystle Roberson Dorsey, Jennifer Salt y Tim Minear.