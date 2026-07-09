Saga de "Los Juegos del Hambre" vuelve a los cines

Las cinco películas de 'Los Juegos del Hambre' regresarán a las salas con un adelanto exclusivo de 'El amanecer de la cosecha'

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Las cinco películas de la saga Los Juegos del Hambre volverán a exhibirse en los cines del 3 al 7 de septiembre como parte de un evento especial previo al estreno de Los Juegos del Hambre: El amanecer de la cosecha, programado para el 20 de noviembre.

Cada una de las funciones incluirá un adelanto exclusivo de la nueva entrega de la franquicia.

El ciclo comenzará el 3 de septiembre con la proyección de Los Juegos del Hambre, seguido por En llamas el 4 de septiembre, Sinsajo - Parte 1 el 5 de septiembre, Sinsajo - Parte 2 el 6 de septiembre y La balada de los pájaros cantores y las serpientes el 7 de septiembre.

Las funciones serán organizadas por Lionsgate y Fathom Entertainment, y los boletos ya se encuentran disponibles.

Kevin Grayson, presidente de Distribución Mundial de Lionsgate Motion Picture Group, señaló que El amanecer de la cosecha es la película más esperada de la franquicia hasta ahora y destacó que el regreso de las cinco cintas permitirá a los seguidores revivir la historia en la pantalla grande antes del estreno.

La historia de "El amanecer de la cosecha"

La nueva producción estará ambientada 24 años antes de los acontecimientos narrados en Los Juegos del Hambre y seguirá la historia de un joven Haymitch Abernathy, interpretado por Joseph Zada, durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

El elenco también estará integrado por Jesse Plemons, Ralph Fiennes, Glenn Close, Kieran Culkin, Elle Fanning, Mckenna Grace, Maya Hawke, Whitney Peak y Kelvin Harrison Jr.

La dirección y producción correrán a cargo de Francis Lawrence, mientras que el guion fue escrito por Billy Ray y Michael Lesslie. Nina Jacobson y Brad Simpson también participan como productores.

Una franquicia de éxito mundial

Basada en la saga literaria de Suzanne Collins, Los Juegos del Hambre llegó al cine por primera vez en 2012 con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody Harrelson, Elizabeth Banks y Donald Sutherland como protagonistas.

En 2023 se estrenó la precuela La balada de los pájaros cantores y las serpientes, centrada en la juventud de Coriolanus Snow, con las actuaciones de Tom Blyth y Rachel Zegler.