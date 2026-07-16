Ella Bright se convierte en embajadora de Rare Beauty

Ella Bright fue elegida como la primera embajadora famosa de Rare Beauty además de Selena Gomez y protagoniza la campaña del icónico Soft Pinch

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Ella Bright hizo historia al convertirse en la primera embajadora famosa de Rare Beauty además de su fundadora, Selena Gomez.

La actriz, conocida por su participación en la serie Off Campus, será la imagen de la nueva campaña Made You Blush, enfocada en el popular colorete líquido Soft Pinch.

Bright expresó su entusiasmo por formar parte de la marca y destacó la admiración que siente por Selena Gomez y los valores que representa Rare Beauty.

"Es un gran honor. Soy una gran admiradora de Selena. Trabajar con Rare Beauty es algo increíble e importante para mí", comentó la actriz en una entrevista para Cosmopolitan, quien también resaltó la importancia de iniciativas como el Rare Impact Fund, dedicado a promover el apoyo a la salud mental.

El producto que se convirtió en un fenómeno

Desde su lanzamiento en 2020, el colorete líquido Soft Pinch se consolidó como uno de los productos más reconocidos de Rare Beauty gracias a su alta pigmentación y a la posibilidad de crear diferentes intensidades con pequeñas cantidades.

El producto recibió diversos reconocimientos de la industria, y se convirtió en uno de los artículos más populares dentro del mundo del maquillaje.

La nueva campaña presenta a Ella Bright como protagonista de una propuesta inspirada en el universo de Off Campus, con un grupo de pretendientes que compiten por conquistarla.

El proyecto busca unir la popularidad del producto con el impacto cultural que ha tenido la actriz tras su participación en la serie.

La campaña representa la primera ocasión en que una celebridad distinta a Selena Gomez encabeza una colaboración de este tipo para Rare Beauty, aunque la marca anteriormente había trabajado con creadores de contenido y miembros de su comunidad.

Bright reveló que utilizó por primera vez el colorete Soft Pinch en 2020 y que desde entonces se convirtió en uno de sus productos favoritos. Recordó que quedó sorprendida por la intensidad del color al aplicar solo una pequeña cantidad.

La actriz explicó que suele utilizar el tono Happy y que incluso lo lleva en sus rutinas de maquillaje durante sus jornadas de grabación.

El maquillaje de Hannah en 'Off Campus'

Sobre su personaje Hannah Wells, Bright explicó que su estilo de belleza es diferente al suyo. Mientras Hannah apuesta por un maquillaje más sencillo y natural, la actriz disfruta de un estilo más glamuroso y con mayor presencia de rubor.

También señaló que el maquillaje del personaje cambia conforme avanza la historia, mostrando su evolución personal a través de looks más expresivos, con labiales y sombras más llamativas en momentos importantes.

Ella Bright alcanzó reconocimiento por interpretar a Hannah Wells en Off Campus, serie de Amazon Prime Video basada en los libros de Elle Kennedy.

La producción sigue la vida de un equipo universitario de hockey sobre hielo y sus experiencias con el amor, la amistad y la juventud.

En la serie, Bright interpreta a una estudiante de música que inicia una relación inesperada con Garrett, personaje interpretado por Belmont Cameli, mientras intenta acercarse a Justin, su interés romántico inicial.