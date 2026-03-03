Selena Gomez confirma que Taylor Swift escribió sobre ella

La cantante y actriz Selena Gomez volvió a sacudir a sus seguidores tras asegurar que la canción “dorothea”, del álbum evermore de Taylor Swift, está inspirada en ella.

Durante una reciente aparición en el pódcast Friends Keep Secrets, Gomez habló sobre la profunda conexión que siente con la música de Swift y fue contundente al referirse al tema.

“Es muy claro que te conectas con la música de Taylor. Un millón por ciento. Dorothea es para mí, es una de sus canciones.”, afirmó.

Selena Gomez confirms “Dorothea” by Taylor Swift is about her. pic.twitter.com/aOh8NMnOaL — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) March 3, 2026

La artista también recordó que ambas eran muy jóvenes cuando se hicieron cercanas, ella tenía 15 años y Swift 18, y que desde entonces nunca se han visto de forma diferente.

"Y siento que hay muchos momentos, momentos enormes que se definen por sí mismos. Desde relaciones, a familia, a amor, a odio, todo eso en medio. Estábamos pensando porque yo tenía 15 años y ella tenía 18. Y no sabíamos realmente qué estaba pasando. Así que nunca hemos visto a la otra de una manera diferente. Cuando la escucho, estoy muy impresionada de cómo se pone eléctrica", dijo la cantante.

Reviven teorías de los fans

Las declaraciones encendieron de inmediato a los seguidores de ambas estrellas. Desde el lanzamiento de evermore, muchos fans habían especulado que “dorothea” podía estar vinculada a Gomez.

Entre los elementos que alimentaron esas teorías destacan referencias como la línea sobre “vender maquillaje y revistas”, interpretada por algunos como un guiño al imperio Rare Beauty de Selena, así como la narrativa de una joven que deja su lugar de origen para triunfar en Hollywood.

No obstante, cuando lanzó el álbum en 2020, Taylor Swift explicó que la canción formaba parte de las historias ficticias que construyó para folklore y evermore.

Describió el tema como la historia de una chica que abandona su pequeño pueblo para perseguir la fama y regresa tiempo después, conectándolo con el universo narrativo del llamado “triángulo amoroso” de sus discos.

now that it's confirmed that taylor wrote "dorothea" about selena this edit is more special to me pic.twitter.com/oAHJmr1BOR — ً (@raresblvd) March 3, 2026

La reciente afirmación de Gomez no contradice necesariamente esa versión, pero sí sugiere que la cantante percibe un vínculo personal con la canción, lo que ha dado nueva vida al debate entre fans.

El tema presenta a una narradora que recuerda con nostalgia a Dorothea, una figura que alcanzó la fama y cuya vida cambió con el éxito.

Aun así, la voz de la canción le deja claro que siempre tendrá un lugar al cual volver.

La pieza combina admiración, melancolía y apoyo incondicional, elementos que muchos seguidores consideran coherentes con la relación pública entre Gomez y Swift.

Una amistad que nació en la adolescencia

La relación entre Selena Gomez y Taylor Swift se remonta a 2008, cuando ambas eran adolescentes y salían con integrantes de Jonas Brothers.

Según han contado en distintas entrevistas, se conocieron en una cita doble y, tras sus respectivas rupturas, se volvieron inseparables.

Con el paso de los años han demostrado apoyo mutuo en momentos personales difíciles, éxitos profesionales y polémicas mediáticas.

Swift ha defendido públicamente a Gomez en varias ocasiones, mientras que Selena suele referirse a ella como una hermana.

Incluso han sido vistas juntas en premiaciones, viajes y celebraciones privadas, consolidando una de las amistades más duraderas del pop.

La nueva declaración ha sido recibida con entusiasmo en redes sociales, donde seguidores destacan que el comentario de Gomez añade una capa emocional a una de las canciones más queridas de evermore.

Aunque Taylor Swift mantiene que gran parte de su obra reciente se basa en narrativas ficticias, el vínculo entre ambas artistas sigue alimentando interpretaciones y teorías que mantienen viva la conversación entre sus fans casi dos décadas después de que comenzara su amistad.

