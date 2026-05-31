Rocío Jurado, la musa irremplazable de Manuel Alejandro

A 20 años del fallecimiento de Rocío Jurado, el compositor Manuel Alejandro recordó la grandeza de la cantante durante la inauguración de la "nueva canción española" cuyas protagonistas son mujeres valientes, osadas y modernas.

Durante una entrevista, el creador de "Señora" aseguró que muchas de sus composiciones que estaban destinadas para Rocío Jurado continúan guardadas debido a que no existe una artista digna de interpretarlas.

"Si llegamos a seguir, yo tenía preparadas cosas tremendas. Están ahí anotadas, apuntadas, porque no ha surgido todavía alguien con más cojones que ella", dice.

Conoció a Rocío Jurado cuando trabajaba en la película "La querida"

Recordó que fue en el año de 1976 cuando conoció a "La más grande", mientras se encontraba trabajando en una película con Fernando Fernán-Gómez titulada "La querida".

"Yo al principio era muy reacio, porque ella se dedicaba casi siempre a hacer canción española y no conocía bien ese género. Fui a visitarla a su casa en Madrid, donde vivía con su padre, y estaba enferma. Me fui con un teclado y al pie de la cama le enseñé 'La querida' y 'A que no te vas'. Allí comprendí que había materia suficiente para que la gente entendiera lo que yo quería decir", relató.

Desde ahí iniciaron una fructífera colaboración que cristalizó sobre todo en tres discos, "De ahora en adelante" (1978), "Señora" (1979) y "Paloma brava'"(1985).

Consolidaron grandes éxitos como "Señora" y "Ese hombre"

"La Jurado" se convirtió en una artista superventas y consolidó un personaje que Manuel Alejandro talló a su medida.

"Si Rocío Jurado no existe, yo no hago ni 'Se nos rompió el amor' ni 'Lo siento, mi amor' ni muchas de esas canciones, que se viven y parecen escenas de la vida, algunas calientes", reconoce.

Aquello contrastaba con la personalidad real de su musa.

"Era de un carácter bueno, sano, increíblemente aniñada, sin reveses. Y, sin embargo, con ese aspecto apabullante que tenía parecía que se enfrentaba a la vida con todo y, como yo la veía así, le escribía las cosas que todos pensábamos que eran posibles en ella".

Recuerda que fue a finales de la década de los 70 cuando Rocío Jurado interpretaba en aquellas canciones personajes populares en la copla, como el de la amante, pero "sin taparse, sin esconderse".

"Ella solo me decía: 'Pero, chiquillo, ¿qué me has escrito?'", recuerda Manuel Alejandro.

Además de la canción titulada "Ese hombre", juntos también exploraron otros registros más acordes con "la ternura" que la artista emanaba en las distancias cortas, como "No cierres los ojos, niño" o "Algo se me fue contigo", publicada solo un año después de la muerte de su madre.

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