Entrega Mijes primera etapa de Av. Raúl Salinas renovada

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, entregó este viernes la rehabilitación integral de la avenida Raúl Salinas, en su primera etapa.

Las obras, con una inversión de 190 millones de pesos, favorecen la movilidad en el municipio y permiten a los automovilistas circular en mejores condiciones y de modo más ágil.

Los trabajos consistieron en reparación de la estructura, el recarpeteo del asfalto y la señalética horizontal y vertical.

Además, la rehabilitación del alumbrado público, la semaforización y la reforestación del camellón.

El edil de Morena dijo que así avanza la modernización de la vialidad.

Esta es una de las vialidades más importantes del norte del área metropolitana y por ella circulan diariamente más de 150 mil automovilistas.

Aseguró que las obras de la 4T norteña se hacen pese a que el gobierno estatal les ha regateado recursos financieros.

La rehabilitación consiste en 25 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, desde la avenida Sendero hasta la avenida Santa Bárbara.

Aclaró que esta obra forma parte de un proyecto integral que responde a una visión de largo plazo que tendrá impacto para toda la región.

"Una vialidad bien hecha no solo conecta puntos, sino que conecta vidas, trabajo, educación y futuro, porque cuando una avenida funciona bien, la vida diaria fluye mejor: se gana tiempo, se reduce el estrés y se mejora la productividad de toda la ciudad”, expuso.

Los trabajos en esta avenida continúan de forma simultánea en diversos frentes.

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