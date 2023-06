Ellos actuarán en live-action de Cómo entrenar a tu dragón

La adaptación tendrá el mismo director que las películas animadas, Dean DeBlois, por lo que se espera que conserve el formato original de la saga.

La franquicia 'Cómo entrenar a tu Dragón' se extenderá con la producción live-action a cargo de DreamWorks, quien ya presentó a los que serán sus protagonistas de 'carne y hueso'.

La adaptación tendrá el mismo director que las películas animadas, Dean DeBlois, por lo que se espera que conserve el formato original de la saga.

Según informó The Hollywood Reporter, Mason Thames y Nico Parker serán los protagonistas de Cómo Entrenar a tu Dragón; ellos tomarán los papeles de Hipo Horrendo Abadejo III y Astrid Hofferson, respectivamente.

Thames, actor de 15 años, ha participado en proyectos como El teléfono negro, Incoming, After Omelas y Boys of Summer.





Por su parte, Parker recientemente saltó a la fama por su papel de Sarah en The Last of Us y ahora dará vida a la coprotagonista de “Cómo Entrenar a tu Dragón'.





El filme comenzará a rodarse en junio de este año, para poder estrenarse en 2025.