'The Pitt' y 'Pluribus' apuntan a dominar los Emmy

Las nominaciones a los Premios Emmy se anunciarán este miércoles con The Pitt, Pluribus y Hacks como las principales favoritas

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La Academia de Televisión dará a conocer este miércoles las nominaciones para la edición númerp 78 de los Premios Emmy, en una ceremonia en la que The Pitt, Pluribus y Hacks parten como las principales aspirantes a concentrar el mayor número de candidaturas.

Los nominados serán anunciados por Liza Colón-Zayas y Jeff Hiller desde Los Ángeles. La ceremonia de entrega de los Emmy se celebrará el próximo 14 de septiembre en el Peacock Theater y será transmitida por NBC, con Mariska Hargitay como anfitriona.

'The Pitt' busca repetir el éxito

La serie médica de HBO Max llega como una de las grandes favoritas después de su destacada temporada debut, en la que obtuvo importantes reconocimientos, incluidos los premios a mejor serie dramática, mejor actor para Noah Wyle y mejor actriz de reparto para Katherine LaNasa.

Su rápida llegada con una segunda temporada, en contraste con las largas pausas habituales entre producciones de prestigio, la coloca nuevamente entre las favoritas. Además de Wyle y LaNasa, varios integrantes del reparto coral podrían sumarse a las categorías de actuación.

'Pluribus' amenaza con romper récords

La producción de Apple TV+, creada por Vince Gilligan, aparece como otra de las grandes contendientes y podría establecer un nuevo récord de nominaciones para una serie debutante, superando la marca de 26 candidaturas conseguida por NYPD Blue en 1994.

La serie, protagonizada por Rhea Seehorn, también apunta a destacar en los apartados técnicos. La actriz llega como una de las principales aspirantes al premio de mejor actriz, mientras que Karolina Wydra también figura entre las posibles nominadas en reparto.

'Hacks' aspira a despedirse con fuerza

En el apartado de comedia, Hacks buscará cerrar su trayectoria con una destacada cosecha de nominaciones. La ausencia de The Studio, una de las revelaciones del año pasado, fortalece sus posibilidades.

Jean Smart intentará conseguir un quinto Emmy consecutivo como mejor actriz de comedia, mientras que Hannah Einbinder y Paul W. Downs también aparecen entre los favoritos para repetir nominación.

Otra de las actuaciones que genera expectativas es la de Harrison Ford por Shrinking, papel que podría darle su primera estatuilla Emmy. Su compañero Jason Segel también figura entre los posibles nominados.

Apple TV+ podría colocar hasta tres producciones en la categoría de mejor serie de comedia con Shrinking, Margo's Got Money Troubles y Widow's Bay.

En las categorías de serie limitada o antología, Beef, de Netflix, parte como una de las favoritas después de que Task cambiara a la categoría de drama tras confirmar una segunda temporada. Entre sus principales rivales figura Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, de FX.

Las categorías de actuación como invitado también podrían reunir nombres destacados como Rob Reiner por The Bear y Michael J. Fox por su participación especial en Shrinking.