Emmy Internacional: Karla Souza es galardonada por 'La Caída'

Karla Souza, mexicana de 37 años, es una actriz de cine, teatro y televisión. Su presencia en el cine nacional se ha distinguido por películas como Suave Patria (2012), Nosotros los nobles (2013) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016).

Pero más allá de la escena cómica y romántica, la actriz ha demostrado carácter para las premisas serias, como su personaje de Rosario en la serie de televisión chilena, El presidente (2020), donde comparte foco con actores como Andrés Parra y Luis Gnecco.

Dicha participación dio entrada a la revelación actoral que ejecutó en La Caída (2022), su más reciente protagónico.

Dirigida por Lucía Punzo, también guionista y escritora argentina, La Caída es un filme basado en la historia de la exclavadista mexicana, Azul Almazán, quien durante su carrera deportiva sufrió abusos por parte de su exentrenador, Francisco Rueda.

Este deporte/drama centra su trama en Mariel, clavadista veterana, que se está preparando para su próxima participación en los Juegos Olímpicos de Sídney (2000), narrando la historia deportiva de quién también sufre una crisis interpersonal derivada de encontrarse revictimizada por los abusos que su entrenador imperó en ella desde corta edad.

La calidad del metraje fue tal que le valió las nominaciones, como Mejor Película, en la premiación de los Arieles y estar distinguida en los Emmy Internacionales, recibiendo el galardón como Mejor Película para Televisión y otro más para su protagonista.

El coraje actoral de Souza, demostrado en La Caída, le valió el reconocimiento a Mejor Actriz durante la edición 51° de los premios Emmy Internacional, llevado a cabo en la ciudad de Nueva York el pasado 20 de noviembre, logrando así traer a casa dos galardones.

A través de su cuenta de Twitter, la actriz compartiría su felicidad, agradeciendo su decada de trayectoria y a quienes le fueron soporte durante sus más de 10 años de carrera artística.

If 10 years ago anyone had told me that this spark of an idea I had would lead to this moment, I wouldn’t have believed it. I didn’t know to dream it. Believing in myself happened so many times thanks to all the people who believed in me when I couldn’t. #iemmys #lacaida #dive pic.twitter.com/iDRCXhnIxW