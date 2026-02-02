¿Qué es un EGOT y por qué es el máximo honor del espectáculo?

El EGOT es el logro más exclusivo del entretenimiento: ganar al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony a lo largo de una carrera artística.

Solo entre 21 y 22 personas lo han conseguido en toda la historia, lo que lo convierte en un reconocimiento reservado para trayectorias verdaderamente excepcionales.

El EGOT es uno de los reconocimientos más prestigiosos y raros dentro de la industria del entretenimiento estadounidense.

El término hace referencia a haber ganado los cuatro premios más importantes en televisión, música, cine y teatro.

No es necesario obtenerlos el mismo año ni por un solo proyecto, pero sí como resultado de una carrera sobresaliente y versátil.

¿Qué significa cada letra?

El acrónimo EGOT corresponde a:

E - Emmy, por excelencia en televisión.

G - Grammy, por logros en música y grabación.

O - Óscar, otorgado por la Academia de Cine.

T - Tony, el máximo galardón del teatro, especialmente en Broadway.

Un término con historia

La expresión EGOT fue acuñada en 1984 por el actor Philip Michael Thomas, quien declaró públicamente su aspiración de ganar los cuatro premios.

Aunque nunca lo logró, el concepto se popularizó y quedó como sinónimo del máximo éxito posible en el show business estadounidense.

Un club extremadamente exclusivo

Hasta inicios de 2026, solo entre 21 y 22 personas han conseguido un EGOT competitivo, es decir, en categorías oficiales y no honoríficas.

Entre los nombres más reconocidos figuran Rita Moreno, Audrey Hepburn, Whoopi Goldberg, Jennifer Hudson, Viola Davis, John Legend, Mel Brooks, Alan Menken y Andrew Lloyd Webber.

El compositor Robert López es el único artista en la historia que ha conseguido el EGOT en dos ocasiones. Elton John completó el suyo en 2024, mientras que Steven Spielberg se sumó recientemente a la lista tras obtener su primer Grammy en 2026 por un documental musical.

Andrew Lloyd Webber: el EGOT desde Broadway

Andrew Lloyd Webber completó su EGOT el 9 de septiembre de 2018, al ganar un Primetime Emmy por Jesus Christ Superstar Live in Concert.

Ese Emmy fue el último premio que le faltaba, luego de haber acumulado múltiples Tonys desde 1980 por musicales como Evita, Cats y The Phantom of the Opera; Grammys por álbumes de reparto y composiciones; y un Óscar en 1997 por la canción “You Must Love Me” de Evita.

Logró el EGOT a los 70 años, consolidando su legado como uno de los grandes compositores del teatro musical.

Whoopi Goldberg: un logro histórico

Whoopi Goldberg completó el EGOT en 2002 y se convirtió en la primera mujer negra en lograrlo. Ganó el Grammy en 1986 por su álbum de comedia, el Óscar en 1991 por Ghost, y en 2002 obtuvo tanto el Tony como el Emmy como productora.

Su caso destaca porque varios de sus premios llegaron desde detrás de escena, confirmando que el EGOT reconoce talento integral, no solo actoral.

John Legend: el EGOT a los 39 años

John Legend alcanzó el EGOT en 2018, a los 39 años, convirtiéndose en el primer hombre afroamericano en lograrlo. Tras acumular más de 10 Grammys desde 2006 y ganar el Óscar en 2015 por “Glory” (Selma), obtuvo el Tony en 2017 como coproductor de Jitney.

El Emmy llegó en 2018 por Jesus Christ Superstar Live in Concert, el mismo proyecto que completó el EGOT para Andrew Lloyd Webber y Tim Rice.

Robert López: el único doble EGOT

Robert López es una figura única: el único double EGOT de la historia. Completó su primer EGOT en 2014 con el Óscar por “Let It Go” (Frozen), y el segundo en 2018 con “Remember Me” (Coco).

Su carrera abarca Broadway (Avenue Q, The Book of Mormon), televisión (Wonder Pets!, WandaVision) y cine, convirtiéndolo además en el ganador más joven y rápido en alcanzar el EGOT.

Elton John: una leyenda que cerró el círculo

Elton John logró el EGOT el 15 de enero de 2024 al ganar su primer Emmy por Elton John Live: Farewell from Dodger Stadium.

Ya contaba con Grammys desde 1987, dos Óscares por canciones de The Lion King y Rocketman, y un Tony en 2000 por el musical Aida.

Tardó 37 años en completar el “Grand Slam”, reafirmando su estatus como ícono global.

De millones de artistas que han trabajado en cine, televisión, música y teatro, solo unas cuantas decenas han logrado ingresar al club EGOT.

Más que una suma de premios, representa la consagración definitiva de una carrera multifacética y extraordinaria en la industria del entretenimiento.

