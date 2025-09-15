Encabezan Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G el Coachella

¡La espera ha terminado! El festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 ha sorprendido a los fans con la publicación de su cartel, que presenta una alineación estelar encabezada por algunos de los nombres más grandes del pop.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán los encargados de liderar los dos fines de semana del festival, que se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

La programación de este año no se limita a las superestrellas del pop. El cartel también incluye una mezcla ecléctica de artistas de diversos géneros.

Entre los nombres destacados se encuentran leyendas de la música como Iggy Pop, David Byrne y Devo, así como bandas de rock como The Strokes y Turnstile.

El mundo del pop también estará bien representado con la presencia de Addison Rae, la superestrella del EDM Kaskade y el rapero Young Thug. Además, el festival se caracteriza por su capacidad para sorprender, y este año no será la excepción.

El cartel anuncia la aparición de Bob Baker Marionettes, una querida institución de títeres, y el grupo de rock británico Radiohead, con una presentación especial llamada "The Beginnings of the Kid A Mnesia Bunker".

Los fans de Nine Inch Nails estarán emocionados de ver a Boys Noize y Trent Reznor actuar juntos bajo el nombre de Nine Inch Noize. Esta colaboración ha generado gran expectación, especialmente después de que Boys Noize se uniera a Nine Inch Nails en su reciente gira.

Además, la edición de 2026 será un esperado regreso para FKA Twigs, quien tuvo que cancelar su gira por América del Norte en 2025, incluyendo sus presentaciones en Coachella, debido a problemas de visa.

Coachella continúa siendo un escaparate para el talento internacional, y en 2026 destacará a algunos de los actos más importantes del K-Pop y J-Pop, como Bigbang, Fujii Kaze y Taemin. Con la revelación del cartel, los fans ya pueden empezar a planificar su viaje a Indio para lo que promete ser un festival inolvidable.

