Cerrar X
Genet1_Mbs_A_Irt1_D_280bb51a22
Escena

Encabezan Justin Bieber, Sabrina Carpenter y Karol G el Coachella

La programación de este año no se limita a las superestrellas del pop. El cartel también incluye una mezcla ecléctica de artistas de diversos géneros

  • 15
  • Septiembre
    2025

¡La espera ha terminado! El festival de Música y Artes de Coachella Valley 2026 ha sorprendido a los fans con la publicación de su cartel, que presenta una alineación estelar encabezada por algunos de los nombres más grandes del pop.

Sabrina Carpenter, Justin Bieber y Karol G serán los encargados de liderar los dos fines de semana del festival, que se celebrará en el Empire Polo Club de Indio, California, del 10 al 12 y del 17 al 19 de abril de 2026.

La programación de este año no se limita a las superestrellas del pop. El cartel también incluye una mezcla ecléctica de artistas de diversos géneros.

Entre los nombres destacados se encuentran leyendas de la música como Iggy Pop, David Byrne y Devo, así como bandas de rock como The Strokes y Turnstile.

El mundo del pop también estará bien representado con la presencia de Addison Rae, la superestrella del EDM Kaskade y el rapero Young Thug. Además, el festival se caracteriza por su capacidad para sorprender, y este año no será la excepción.

WhatsApp Image 2025-09-15 at 11.36.43 PM.jpeg

El cartel anuncia la aparición de Bob Baker Marionettes, una querida institución de títeres, y el grupo de rock británico Radiohead, con una presentación especial llamada "The Beginnings of the Kid A Mnesia Bunker".

Los fans de Nine Inch Nails estarán emocionados de ver a Boys Noize y Trent Reznor actuar juntos bajo el nombre de Nine Inch Noize. Esta colaboración ha generado gran expectación, especialmente después de que Boys Noize se uniera a Nine Inch Nails en su reciente gira.

Además, la edición de 2026 será un esperado regreso para FKA Twigs, quien tuvo que cancelar su gira por América del Norte en 2025, incluyendo sus presentaciones en Coachella, debido a problemas de visa.

Coachella continúa siendo un escaparate para el talento internacional, y en 2026 destacará a algunos de los actos más importantes del K-Pop y J-Pop, como Bigbang, Fujii Kaze y Taemin. Con la revelación del cartel, los fans ya pueden empezar a planificar su viaje a Indio para lo que promete ser un festival inolvidable.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T145420_485_8e21301a53
Incendio arrasa con más de 100 vehículos en yonque
Whats_App_Image_2025_09_16_at_12_01_38_AM_56310f655d
Conmemora Ciudad Madero 215 años de la Independencia de México
Whats_App_Image_2025_09_15_at_11_16_34_PM_dd5f023ea7
Celebra Reynosa el 215 aniversario de la Independencia
publicidad

Últimas Noticias

hermanos_menendez_d4547874ad
Juez rechaza solicitud de hermanos Menéndez para un nuevo juicio
AP_25260094181171_fa85fb6af9
Messi anota y asiste para que Miami venciera a Seattle en la MLS
Captura_de_pantalla_2025_09_16_a_la_s_19_06_00_2dddfc65a5
Hallan en Teruel y Valencia, España raros fósiles de ornitópodos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
Whats_App_Image_2025_09_15_at_1_02_08_AM_6cbb70b85e
Alistan municipios metropolitanos festejos por el 'Grito'
publicidad
×