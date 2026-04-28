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Escena

Julieta Venegas y Milo J encabezan concierto en Nueva York

Los artistas latinoamericanos ofrecerán conciertos gratuitos este verano en Nueva York como parte de la principal conferencia de música alternativa

  • 28
  • Abril
    2026

La mexicana Julieta Venegas y los argentinos Trueno y Milo J encabezarán este verano una serie de conciertos gratuitos en Nueva York dentro de la Conferencia de Música Latina Alternativa (LAMC), uno de los encuentros más relevantes de la industria musical hispana en Estados Unidos.

La programación incluye dos grandes fechas en el escenario de SummerStage, en Central Park.

El 29 de julio, Julieta Venegas compartirá cartel con el venezolano Lasso y la DJ y conductora de NPR Anamaria Sayre.

Posteriormente, el 1 de agosto, Trueno y Milo J protagonizarán otra jornada junto a la rapera dominicana J Noa y la DJ argentina Albina Cabrera.

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Acceso gratuito y respaldo de la industria

Los conciertos serán gratuitos para el público y forman parte de las actividades organizadas por el Latin Alternative Music Conference, con apoyo de Latin Recording Academy y Capital One City Parks Foundation SummerStage.

La edición 2026 del LAMC se celebrará del 28 de julio al 1 de agosto en el hotel InterContinental New York Times Square, ubicado en el corazón de Times Square.

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Cada año, este encuentro reúne a artistas, ejecutivos, productores y especialistas de la industria musical para conciertos, paneles y conferencias centradas en la evolución de la música latina alternativa.

Un escenario histórico para artistas hispanos

A lo largo de su trayectoria, el LAMC ha recibido a figuras como Morat, Nathy Peluso, Calle 13, Gustavo Cerati y Él Mató a un Policía Motorizado.

También ha servido como plataforma para talentos españoles como C. Tangana, Love of Lesbian y Arde Bogotá.

La presencia de Julieta Venegas, Trueno y Milo J confirma el peso de la música latinoamericana en la escena cultural neoyorquina y refuerza al LAMC como uno de los principales escaparates internacionales para artistas consolidados y emergentes del panorama hispano.


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