Cerrar X
EH_COLLAGE_9cc85df594
Escena

Cantarán artistas mexicanos en los Latin Grammy 2025

Pepe Aguilar, Los Tigres del Norte y Carín León encabezan el primer grupo de artistas confirmados para actuar en la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy

  • 14
  • Octubre
    2025

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este martes el primer grupo de artistas que actuarán en la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

El elenco incluye una combinación de figuras consolidadas y nuevos talentos, encabezados por los mexicanos Pepe Aguilar, Carín León y Los Tigres del Norte, además de los españoles Raphael y Aitana, y la cubana Gloria Estefan.

También se presentarán en vivo Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker y Morat, quienes aportarán diversidad de estilos y géneros a la noche más importante de la música latina.

Raphael, Persona del Año 2025

Uno de los momentos más esperados será la participación del legendario cantante Raphael, quien será homenajeado como Persona del Año 2025 por sus más de seis décadas de trayectoria.

La Academia resaltó que Raphael ha sido un “embajador de la música latina en el mundo”, reconocido por su versatilidad y legado artístico que ha marcado generaciones en España y América Latina.

Bad Bunny encabeza las nominaciones

En cuanto a las nominaciones, Bad Bunny lidera la edición 26 con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el mexicano Edgar Barrera, ambos con 10 menciones.

Entre los artistas confirmados para actuar también hay varios nominados:

  • Pepe Aguilar, por Mejor Álbum Ranchero/Mariachi
  • Carín León, con tres menciones, incluyendo Álbum del Año y Mejor Canción Regional
  • Gloria Estefan, candidata a Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional
  • Aitana, con nominaciones a Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque
  • Iván Cornejo y DannyLux, ambos en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
  • Liniker, representante brasileña, con seis nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Canción del Año
  • Morat, por Mejor Álbum Pop/Rock
  • Los Tigres del Norte, en Mejor Álbum de Música Norteña

La ronda final de votaciones inició el 1 de octubre y determinará a los ganadores que se anunciarán durante la ceremonia del 13 de noviembre.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T133444_258_567b3316bd
'Las perdidas' serán anfitrionas de fiesta temática de 'Wicked'
EH_DOS_FOTOS_2025_10_15_T124237_530_9c1d215a82
Rosalía comparte partitura misteriosa; este es el nuevo trend
EH_CONTEXTO_2025_10_15_T102524_378_888d6cafb5
Justin Bieber sorprende tocando con una banda sinaloense
publicidad

Últimas Noticias

EH_CONTEXTO_2025_10_15_T133444_258_567b3316bd
'Las perdidas' serán anfitrionas de fiesta temática de 'Wicked'
AP_25288585807003_1_5195350998
Nvidia y Microsoft adquieren Aligned Data Centers
19efe0f3_08b6_49c8_8d0c_a4837f52af6a_7143115cbb
Manufactura y automotriz lideran ola de inversión extranjera: NL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_14_at_1_23_13_AM_2e1efd5ac2
Avanza un 70% la Carretera Interserrana en tramo estatal
acuerdo_paz_gaza_2866e1bd57
Firman acuerdo de paz en Gaza impulsado por Trump
Whats_App_Image_2025_10_13_at_9_11_36_PM_7c77d506d4
Asesinan a adulto mayor; victimario sería su nieto
publicidad
×