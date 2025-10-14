Cantarán artistas mexicanos en los Latin Grammy 2025

La Academia Latina de la Grabación dio a conocer este martes el primer grupo de artistas que actuarán en la 26ª Entrega Anual de los Latin Grammy, que se celebrará el 13 de noviembre en Las Vegas.

El elenco incluye una combinación de figuras consolidadas y nuevos talentos, encabezados por los mexicanos Pepe Aguilar, Carín León y Los Tigres del Norte, además de los españoles Raphael y Aitana, y la cubana Gloria Estefan.

También se presentarán en vivo Iván Cornejo, DannyLux, Kakalo, Liniker y Morat, quienes aportarán diversidad de estilos y géneros a la noche más importante de la música latina.

Raphael, Persona del Año 2025

Uno de los momentos más esperados será la participación del legendario cantante Raphael, quien será homenajeado como Persona del Año 2025 por sus más de seis décadas de trayectoria.

La Academia resaltó que Raphael ha sido un “embajador de la música latina en el mundo”, reconocido por su versatilidad y legado artístico que ha marcado generaciones en España y América Latina.

Bad Bunny encabeza las nominaciones

En cuanto a las nominaciones, Bad Bunny lidera la edición 26 con 12 candidaturas, seguido de los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso y el mexicano Edgar Barrera, ambos con 10 menciones.

Entre los artistas confirmados para actuar también hay varios nominados:

Pepe Aguilar, por Mejor Álbum Ranchero/Mariachi

Carín León, con tres menciones, incluyendo Álbum del Año y Mejor Canción Regional

Gloria Estefan, candidata a Álbum del Año y Mejor Álbum Tropical Tradicional

Aitana, con nominaciones a Mejor Álbum Pop Contemporáneo y Mejor Diseño de Empaque

Iván Cornejo y DannyLux, ambos en Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

Liniker, representante brasileña, con seis nominaciones, entre ellas Grabación del Año y Canción del Año

Morat, por Mejor Álbum Pop/Rock

Los Tigres del Norte, en Mejor Álbum de Música Norteña

La ronda final de votaciones inició el 1 de octubre y determinará a los ganadores que se anunciarán durante la ceremonia del 13 de noviembre.

