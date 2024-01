Encuesta posiciona a Skyler White como el personaje más odiado

La televisión ha dado vida a numerosos personajes que evocan emociones intensas en los espectadores, y Skyler White de "Breaking Bad" no es una excepción. En reciente encuesta realizada por Pubity, donde los seguidores votaron a Skyler White como el personaje más odiado, resalta una discusión más amplia sobre la percepción y el desarrollo de personajes en la serie de "Breaking Bad".

En la competencia figuraban Cersei Lannister y Joffrey Baratheon de "Game of Thrones", pero fue Skyler White de "Breaking Bad" quien se llevó el título de la más antipática según la votación de los seguidores.

La relación tumultuosa entre Skyler y Walter White en "Breaking Bad" ha sido el epicentro de muchas controversias. Mientras que algunos espectadores ven a Skyler como una figura obstinada y que se interpone en el camino de Walter, otros la ven como una madre y esposa tratando de proteger a su familia de las acciones cada vez más peligrosas y destructivas de su esposo.

Our followers on instagram voted Skyler White as the #1 most hated TV show character. pic.twitter.com/nxFwoSseB4