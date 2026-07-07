'Enola Holmes 3' lidera streaming con 20.7 millones de vistas

Enola Holmes 3 debutó como la película más vista de Netflix con 20.7 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días

Enola Holmes 3, protagonizada por Millie Bobby Brown, inició con fuerza su recorrido en Netflix al convertirse en la película más vista de la plataforma durante la semana del 29 de junio al 5 de julio.

La tercera entrega de la franquicia, estrenada el 1 de julio, acumuló 20.7 millones de visualizaciones en sus primeros cinco días de disponibilidad, colocándose en el primer lugar del ranking semanal del servicio de streaming.

Un estreno sólido, pero por debajo de la segunda entrega

Aunque el filme logró liderar la audiencia en Netflix, su debut fue inferior al registrado por Enola Holmes 2, estrenada en 2022.

De acuerdo con las métricas actuales de la plataforma, la segunda película alcanzó un equivalente de 29.3 millones de visualizaciones durante sus primeros tres días, al registrar 64.1 millones de horas reproducidas y considerar su duración de 131 minutos.

La franquicia mantiene su popularidad

Pese a la diferencia en cifras respecto a su predecesora, Enola Holmes 3 consiguió posicionarse como el contenido más visto de Netflix en su semana de estreno, confirmando el interés del público por la saga protagonizada por Millie Bobby Brown.

Con este lanzamiento, la plataforma continúa fortaleciendo una de sus franquicias cinematográficas más exitosas, que desde su primera entrega ha mantenido una importante presencia entre los títulos originales más populares del servicio.