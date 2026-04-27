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Escena

‘Enola Holmes 3’ ya tiene estreno y adelanta primeras imagenes

La plataforma de streaming confirmó el estreno mundial de Enola Holmes 3 para el próximo 1 de julio de 2026, junto con la publicación de las primeras imágenes

  • 27
  • Abril
    2026

La plataforma de streaming confirmó el estreno mundial de Enola Holmes 3 para el próximo 1 de julio de 2026, junto con la publicación de las primeras imágenes oficiales que han desatado la emoción de los fans.

Las fotografías muestran a Millie Bobby Brown como Enola Holmes en una escena de corte romántico junto a Louis Partridge, quien interpreta a Lord Tewkesbury.

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 En una de las imágenes más comentadas, el personaje masculino aparece arrodillado, ofreciendo una flor en forma de anillo, lo que sugiere una posible propuesta de matrimonio dentro de la historia.

Un nuevo misterio en Malta

De acuerdo con la sinopsis oficial, la trama llevará a Enola hasta Malta, donde deberá enfrentarse a un caso más complejo y peligroso que los anteriores, mientras intenta equilibrar su vida personal con su carrera como detective.

La historia también apunta a una evolución importante del personaje, quien ya cuenta con su propia agencia de detectives, consolidándose como una protagonista independiente dentro del universo Holmes.

El elenco principal regresa con Henry Cavill como Sherlock Holmes y Helena Bonham Carter en el papel de Eudoria Holmes.

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A ellos se suman nuevas figuras como Himesh Patel, quien interpretará al Dr. John Watson, y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

Una entrega más ambiciosa

Esta tercera entrega promete un tono más oscuro y una escala mayor en comparación con sus predecesoras. Además, marca un cambio en la dirección, ahora a cargo de Philip Barantini, quien toma el relevo de Harry Bradbeer.

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El guion vuelve a estar en manos de Jack Thorne, basado en la saga literaria “Los misterios de Enola Holmes” de Nancy Springer.

Las primeras imágenes dejan ver una estética victoriana elegante y refuerzan la química entre los protagonistas, alimentando las expectativas sobre el desarrollo romántico entre Enola y Tewkesbury.

 


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