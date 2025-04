Millie Bobby Brown regresa al caso de Enola Holmes 3

A través de redes sociales, se anunció este martes que Enola Holmes 3 está oficialmente en producción, y lo hicieron con un divertido video protagonizado por Millie Bobby Brown y Louis Partridge.

En el clip, ambos actores, que interpretan a Enola Holmes y Tewkesbury, comparten su entusiasmo por regresar a esta aventura de misterio.

La publicación incluyó una primera imagen detrás de escenas, mostrando la química que tanto encanta a los fans.

Enola Holmes 3 is in production. 👀



(Via: Millie Bobby Brown IG) pic.twitter.com/DQG4yGylLE