Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_07_T094707_824_c28830149e
Escena

Revelan primer vistazo de Enola Holmes 3 con giro romántico

Netflix presentó el primer adelanto de Enola Holmes 3, que llegará en verano de 2026 y explorará una historia más madura con romance y misterio

  • 07
  • Enero
    2026

Este miércoles revelaron el primer vistazo oficial de Enola Holmes 3 como parte de su presentación de contenidos para 2026 bajo el lema What’s Next?. 

La imagen principal muestra a Millie Bobby Brown como Enola Holmes y a Louis Partridge como Lord Tewkesbury en un momento clave: él arrodillado, aparentemente proponiéndole matrimonio, mientras Enola reacciona con sorpresa.

G-D9I-5WkAAgy_U.jfif

El adelanto confirma que la tercera entrega combinará una nueva aventura detectivesca con un fuerte componente romántico, descrito por la plataforma como “el mayor misterio de la vida: el amor”.

Una historia más madura y oscura

De acuerdo con la sinopsis, Enola ha abierto su propia agencia de detectives y viaja a Malta para resolver un caso que pondrá a prueba tanto su vida profesional como personal.

Netflix adelantó que la cinta tendrá un tono más oscuro y maduro que las anteriores.

G-D9FjbWkAAAB3I.jfif

La película se estrenará en verano de 2026, aunque aún no se ha revelado una fecha exacta.

Elenco y equipo creativo

El reparto principal regresa casi intacto, con Millie Bobby Brown como Enola Holmes, quien además funge como productora, Henry Cavill como Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, Louis Partridge como Tewkesbury, Himesh Patel como el Dr. Watson y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

F6q8x3laAAAe7Mj.jfif

La dirección corre a cargo de Philip Barantini, en sustitución de Harry Bradbeer, mientras que el guion fue escrito por Jack Thorne, basado en la saga literaria The Enola Holmes Mysteries de Nancy Springer.

La tercera película fue anunciada en noviembre de 2024 y su rodaje concluyó en 2025.

Millie Bobby Brown ha adelantado que el público verá a “una Enola muy diferente” y confirmó que el romance tendrá un papel central en la historia.

F6q8x3nawAAiRxs.jfif

El primer vistazo ha generado entusiasmo entre los seguidores de la franquicia, especialmente por la posible evolución de la relación entre Enola y Tewkesbury, en una entrega que promete combinar emociones, peligro y misterio.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Captura_de_pantalla_2026_01_05_a_la_s_7_56_31_p_m_69c79bd371
Jessica Alba confirma romance con Danny Ramírez en Los Cabos
EH_DOS_FOTOS_2026_01_03_T143009_034_fd3899aba9
Dove Cameron y Damiano David confirman su compromiso
EH_DOS_FOTOS_2025_12_27_T093259_211_d84721181f
¿Enamorados? Rumor une a Christian Pulisic con Sydney Sweeney
publicidad

Últimas Noticias

psg_campeon_de_supercopa_2026_d8553e4305
PSG es campeón de la Supercopa de Francia tras vencer a Marsella
EH_UNA_FOTO_2026_01_08_T152904_466_07f265d49c
Afianzan colaboración EUA y Nuevo León por Puerto Colombia
Mantiene_programa_permanente_vasectomia_sin_bisturi_Reynosa_627a8345ff
Mantiene programa permanente de vasectomía sin bisturí en Reynosa
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
Whats_App_Image_2026_01_07_at_9_03_29_PM_427787ba03
MC condena al régimen de Maduro; rechaza intervención militar
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×