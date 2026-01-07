Revelan primer vistazo de Enola Holmes 3 con giro romántico

Este miércoles revelaron el primer vistazo oficial de Enola Holmes 3 como parte de su presentación de contenidos para 2026 bajo el lema What’s Next?.

La imagen principal muestra a Millie Bobby Brown como Enola Holmes y a Louis Partridge como Lord Tewkesbury en un momento clave: él arrodillado, aparentemente proponiéndole matrimonio, mientras Enola reacciona con sorpresa.

El adelanto confirma que la tercera entrega combinará una nueva aventura detectivesca con un fuerte componente romántico, descrito por la plataforma como “el mayor misterio de la vida: el amor”.

Una historia más madura y oscura

De acuerdo con la sinopsis, Enola ha abierto su propia agencia de detectives y viaja a Malta para resolver un caso que pondrá a prueba tanto su vida profesional como personal.

Netflix adelantó que la cinta tendrá un tono más oscuro y maduro que las anteriores.

La película se estrenará en verano de 2026, aunque aún no se ha revelado una fecha exacta.

Elenco y equipo creativo

El reparto principal regresa casi intacto, con Millie Bobby Brown como Enola Holmes, quien además funge como productora, Henry Cavill como Sherlock Holmes, Helena Bonham Carter como Eudoria Holmes, Louis Partridge como Tewkesbury, Himesh Patel como el Dr. Watson y Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

La dirección corre a cargo de Philip Barantini, en sustitución de Harry Bradbeer, mientras que el guion fue escrito por Jack Thorne, basado en la saga literaria The Enola Holmes Mysteries de Nancy Springer.

La tercera película fue anunciada en noviembre de 2024 y su rodaje concluyó en 2025.

Millie Bobby Brown ha adelantado que el público verá a “una Enola muy diferente” y confirmó que el romance tendrá un papel central en la historia.

El primer vistazo ha generado entusiasmo entre los seguidores de la franquicia, especialmente por la posible evolución de la relación entre Enola y Tewkesbury, en una entrega que promete combinar emociones, peligro y misterio.

