Escobedo rinde tributo a grandes figuras del teatro nuevoleonés

Grandes figuras del teatro de Nuevo León fueron reconocidas ayer por el municipio de Escobedo, en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde se destacó su legado artístico y su invaluable aportación a la cultura del norte del país.

El alcalde Andrés Mijes entregó distinciones a Hernán Galindo, Javier Serna, Delia Garda y Luis Martín, cuatro figuras que han hecho del teatro una fuerza transformadora.

Mijes dijo que la cultura florece cuando la economía crece con justicia y subrayó que el arte es motor de cohesión social y desarrollo humano.

“Cuando el desarrollo es real, la cultura deja de ser adorno y se convierte en cimiento, en identidad compartida entre municipios, en energía creativa que une al Estado.

“El teatro, la música, la literatura y las artes son parte del mismo impulso que hoy está transformando a Nuevo León desde sus ciudades, desde sus colonias y desde su gente", expresó Mijes.

El edil destacó que el tributo a estos artistas es también un reconocimiento a su papel como transformadores norteños, creadores cuya trayectoria ha dado nueva vida a la escena cultural del Estado y ha inspirado a nuevas generaciones de actores, dramaturgos y directores.

Con este reconocimiento se reitera el compromiso del Municipio de Escobedo con la promoción cultural y con el reconocimiento a quienes, desde el escenario, han convertido al teatro en un espejo de identidad y un símbolo de orgullo para todo Nuevo León.

