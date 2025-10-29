Cerrar X
Escobedo rinde tributo a grandes figuras del teatro nuevoleonés

El municipio reconoció a Hernán Galindo, Javier Serna, Delia Garda y Luis Martín por su legado artístico y su aporte a la cultura del norte del país

  • 29
  • Octubre
    2025

Grandes figuras del teatro de Nuevo León fueron reconocidas ayer por el municipio de Escobedo, en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde se destacó su legado artístico y su invaluable aportación a la cultura del norte del país.

El alcalde Andrés Mijes entregó distinciones a Hernán Galindo, Javier Serna, Delia Garda y Luis Martín, cuatro figuras que han hecho del teatro una fuerza transformadora.

Mijes dijo que la cultura florece cuando la economía crece con justicia y subrayó que el arte es motor de cohesión social y desarrollo humano.

“Cuando el desarrollo es real, la cultura deja de ser adorno y se convierte en cimiento, en identidad compartida entre municipios, en energía creativa que une al Estado.

“El teatro, la música, la literatura y las artes son parte del mismo impulso que hoy está transformando a Nuevo León desde sus ciudades, desde sus colonias y desde su gente", expresó Mijes.

El edil destacó que el tributo a estos artistas es también un reconocimiento a su papel como transformadores norteños, creadores cuya trayectoria ha dado nueva vida a la escena cultural del Estado y ha inspirado a nuevas generaciones de actores, dramaturgos y directores.

Con este reconocimiento se reitera el compromiso del Municipio de Escobedo con la promoción cultural y con el reconocimiento a quienes, desde el escenario, han convertido al teatro en un espejo de identidad y un símbolo de orgullo para todo Nuevo León.


