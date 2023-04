Esposa le cumplirá el último deseo a Andrés García

El actor mexicano pidió que, tras ser cremado, sus cenizas se esparcieran en la playa de Acapulco, Guerrero. Su esposa lo cumplirá.

En entrevista exclusiva para el programa ‘Ventaneando’ de Azteca Uno, Margarita Portillo, esposa de Andrés García, dijo que el último deseo del actor mexicano era ser cremado y esparcir sus cenizas en la playa de Acapulco.

“Lo que sigue es terminar, cumplir con sus funerales, más adelante llevaremos sus cenizas a la playa, que era su deseos”, dijo Margarita Portillo, quien vivía con Andrés García en “El Paraíso”, propiedad que se encuentra ubicada al pie de playa en la Cuesta de Acapulco.

La señora Portillo explicó cómo fueron los últimos momentos en vida de Andrés García, quien falleció el martes pasado a los 81 años de edad.

“El lunes (pasado) yo le escribí a mi hermana para que por favor me trajera un sacerdote; me lo trajo, le dieron la extremaunción; cuando el sacerdote le unto los Santos Óleos y el agua bendita fue algo increíble porque Andrés (García) se calmó”, dijo Margarita Portillo, esposa de Andrés García.

“Le di las gracias (a Andrés García) por la vida tan divertida que llevamos, que vivimos… le dije que cientos de personas le mostraban su cariño y que estaban orando por él; eso le estaba diciendo cuando de repente Andrés (García) dejó de respirar, en santa paz, eso le agradezco a Dios”, agregó.

El hijo de Margarita Portillo, Andrés López Portillo, tuvo la oportunidad de despedirse de quien durante muchos años fue su padre.

“Afortunadamente sí tuve la oportunidad de despedirme de él, mi mamá me lo pasó por teléfono cuando me avisó que estaba grave, me lo pasó por teléfono, estaba él consciente, me escuchó, me quiso decir unas palabras.

“Inmediatamente, literal con la ropa que tenía, agarré carretera y me fui al aeropuerto a tomar el avión más rápido y hacer todo un ‘Viacrucis’ en esta temporada para llegar acá, llegué aquí como a las 05:30 horas de la mañana y tuve la oportunidad de estar con él desde la madrugada hasta las 15:00 horas, que fue cuando se nos fue”, platicó López Portillo.