!Están de vuelta! Lady Gaga y Bruno Mars lanzan canción a dueto

Muchas fueron las veces que Bruno Mars expresó su deseo de cantar a dueto con Lady Gaga y también las ocasiones en las que ella dijo que la admiración era mutua y que estaba convencida que harían un gran dueto.

Y no se equivocó, no ha pasado ni un día entero de que su canción Die whit a smile fue lanzada a través de las plataformas digitales y ya suma millones de reproducciones.

El video correspondiente al tema, con el que rompieron el periodo de no lanzar canciones nuevas, ya está disponible y ha tenido un gran recibimiento y un gran número de visualizaciones.

Con esta colaboración los artistas, ambos ganadores del Grammy, hicieron la realidad el sueño de sus seguidores, quienes deseaban escucharlos juntos ¡y cantando canciones nuevas!

Ambos artistas anunciaron el dueto en sus redes sociales, con la imagen de la portada del single, donde aparecen en atuendos retro en tonos rojo y azul. Él porta un sombrero de vaquero, mientras Gaga sostiene un cigarrillo entre los dedos.

Lo que confirmó lo que ya se esperaba, pues días antes Gaga lanzó un video en el que aparece tocando el piano y visitiendo una playera con el rostro de su colega.

Al día siguiente, el cantautor de raíces hawaianas correspondió el gesto con otra fotografía del mismo estilo, con una camiseta temática de Gaga.

El último álbum de Mars fue An evening with silk sonic, en 2021, como parte de su proyecto con el rapero estadounidense Anderson .Paak; mientras que los últimos discos de estudio de Gaga fueron Chromatica en 2020 y su colaboración con Tony Bennett en Love for sale.

